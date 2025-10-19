«У нас есть сумасшедший сосед» 19.10.2025, 13:34

Балтийские соседи России готовятся к вероятному конфликту.

На фоне войны в Украине и роста напряженности на восточном фланге НАТО страны Балтии - Латвия, Литва и Эстония - активно укрепляют оборону, восстанавливают сети укрытий и готовят население к потенциальному конфликту с Россией, пишет NBC.

В столице Латвии, Риге, на десятках зданий появились зеленые таблички со словом «patvertne» - «убежище», указывающие на укрытие в случае атаки. Эти знаки стали символом новой боевой готовности города, который пристально следит за своим агрессивным восточным соседом.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что его страна находится «на передовой» и уже развила определенную устойчивость перед угрозой Кремля. Он подчеркнул, что Латвия активно развивает дроновые инициативы и инвестирует в оборону вместе с союзниками по НАТО.

Американский дипломат Мэтью Уитакер предупредил, что будущий конфликт может начаться не с танков, а с кибератак на критическую инфраструктуру:

«Первым выстрелом следующей войны будут не танки через Сувалкский пролив. Это будет уничтожение аэропортов или киберудары».

Бывший председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр согласился, что война будущего будет другой, а президент Европарламента Роберта Метсола признала, что Запад «слишком долго игнорировал предупреждения Балтии» о российской угрозе.

Латвия уже построила забор на границе с Россией, отсоединилась от российской энергосети, снесла советский мемориал в Риге и переименовала улицу возле российского посольства в «улицу Независимости Украины».

Бывшая заместитель мэра Риги Линда Озола рассказала, что город восстанавливает систему укрытий, создает запасы продовольствия и разрабатывает мобильное приложение для быстрого поиска убежищ. По ее словам, главная цель - быть готовыми к любому развитию событий:

«Правда не является хорошей - у нас есть сумасшедший сосед, который хочет уничтожить нашу страну. И он этого даже не скрывает».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com