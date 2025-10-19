Китай обвинил США в кибератаке на свой Национальный центр времени

Китай обвинил США в кибератаке на свой Национальный центр времени2
- 19.10.2025, 14:00
Стратегический объект обеспечивает работу стандартного времени страны.
Китай обвинил Соединенные Штаты в масштабной кибератаке на Национальный центр времени - стратегический объект, который обеспечивает работу стандартного времени страны.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство государственной безопасности Китая заявило, что агентство национальной безопасности США в течение длительного времени проводило операцию по кибератаке на Национальный центр службы времени.
Министерство заявило, что нашло доказательства, прослеживающие похищенные данные и учетные данные еще с 2022 года, которые использовались для шпионажа за мобильными устройствами и сетевыми системами персонала в центре.
В 2022 году разведывательное агентство США якобы «использовало уязвимость» в сервисе обмена сообщениями иностранного бренда смартфонов для доступа к устройствам сотрудников, сообщило министерство, не называя бренда.
Национальный центр времени - это исследовательский институт Китайской академии наук, который генерирует, поддерживает и транслирует стандартное время Китая.
Расследование министерства также выявило, что Соединенные Штаты осуществляли атаки на внутренние сетевые системы центра и пытались атаковать высокоточную наземную систему синхронизации в 2023 и 2024 годах.