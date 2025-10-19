закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 14:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Смешной Соловьев

  • Александр Невзоров
  • 19.10.2025, 14:09
  • 1,822
Смешной Соловьев

Сдает старый мопс.

Какое же смешное гавнецо этот ваш Соловьев.

Сдает, сдает старый мопс. Прикус уже не тот, да и уносит его куда-то, в совсем уж потешное вранье.

Понятно, что назначен Соловьев идейно окормлять самый нижний этаж русского социума, т.е быдло бесповоротное. Но даже и оно в изумлении.

Ведь кумир российского плебса тов. Сталин давно расставил все точки в вопросе «непобедимости» России и зарубил это на каждом русском носу.

«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно». И.В. Сталин (4 февраля 1931 года.)

Да и во II Мировой войне от СССР не осталось бы камня на камне, если бы не помощь США, Англии и прочих стран антигитлеровской коалиции.

Конечно, можно припомнить разгромы России в I Мировой, в Крымской, в Русско-Японской, в Польской, Русско-Турецкой, Чеченской, Ливонской, Афганской, Шведской и прочих войнах.

Так что имели эту страну «и в хвост и в гриву» все, кому не лень.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко