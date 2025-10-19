Смешной Соловьев Александр Невзоров

19.10.2025, 14:09

1,822

Сдает старый мопс.

Какое же смешное гавнецо этот ваш Соловьев.

Сдает, сдает старый мопс. Прикус уже не тот, да и уносит его куда-то, в совсем уж потешное вранье.

Понятно, что назначен Соловьев идейно окормлять самый нижний этаж русского социума, т.е быдло бесповоротное. Но даже и оно в изумлении.

Ведь кумир российского плебса тов. Сталин давно расставил все точки в вопросе «непобедимости» России и зарубил это на каждом русском носу.

«История России состояла, между прочим, в том, что её непрерывно били. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны. Били все – за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били потому, что это было доходно и сходило безнаказанно». И.В. Сталин (4 февраля 1931 года.)

Да и во II Мировой войне от СССР не осталось бы камня на камне, если бы не помощь США, Англии и прочих стран антигитлеровской коалиции.

Конечно, можно припомнить разгромы России в I Мировой, в Крымской, в Русско-Японской, в Польской, Русско-Турецкой, Чеченской, Ливонской, Афганской, Шведской и прочих войнах.

Так что имели эту страну «и в хвост и в гриву» все, кому не лень.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com