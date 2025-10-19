В Париже ограбили Лувр
- 19.10.2025, 14:45
- 1,632
Воры похитили драгоценности Наполеона и его жены.
Сегодня днем в Париже ограбили музей Лувр. Сейчас он полностью закрыт для посещений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Франции Рашида Дати.
По ее словам, сегодня утром на открытии музея произошло ограбление. Сообщений о пострадавших нет.
«Я нахожусь на месте вместе с музеем и полицейскими нарядами. Продолжается расследование», - добавила она.
Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его жены: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.
Как сообщает Le Parisien, преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, «использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона».
После чего, разбив окна, двое мужчин, под присмотром сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.