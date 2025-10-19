В Париже ограбили Лувр 19.10.2025, 14:45

1,632

Воры похитили драгоценности Наполеона и его жены.

Сегодня днем в Париже ограбили музей Лувр. Сейчас он полностью закрыт для посещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Франции Рашида Дати.

По ее словам, сегодня утром на открытии музея произошло ограбление. Сообщений о пострадавших нет.

«Я нахожусь на месте вместе с музеем и полицейскими нарядами. Продолжается расследование», - добавила она.

Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его жены: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Как сообщает Le Parisien, преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, «использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона».

После чего, разбив окна, двое мужчин, под присмотром сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com