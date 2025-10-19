закрыть
Военный эксперт назвал критический год для Путина

  • 19.10.2025, 15:19
Военный эксперт назвал критический год для Путина

Внутренние потрясения в России неизбежны.

Путин признал, что в 2025 году России удалось захватить менее 1% украинской территории, тогда как в самой стране наблюдается топливный и экономический кризис. При таких условиях 2026 год может стать кризисным для кремлевской власти. Об этом в чате на «Главреде» сообщил военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор ВСУ в отставке Алексей Гетьман.

Он отметил, что, несмотря на убеждения многих, внутренние потрясения в России неизбежны - как это произошло с Советским Союзом, распад которого тоже никто не предвидел за несколько месяцев до его краха.

«Нельзя сказать, что сейчас в России что-то назревает, но больше половины НПЗ РФ мы уничтожили, и в России постепенно набирает обороты кризис. Но пока что этот кризис не таких масштабов, которые способны вывести россиян на улицы. Там этого боятся, ведь в России запрещены даже одиночные пикеты с надписью «Мир» на листочке формата А4», - отмечает аналитик.

Гетьман отметил, что в России действует тоталитарная система, однако она не способна существовать бесконечно в условиях резкого ухудшения уровня жизни.

Смена власти в стране, по его словам, зависит не от населения, а от элит, которые рано или поздно начнут реагировать, когда столкнутся с серьезными финансовыми трудностями, вызванными санкциями и уменьшением доходов от продажи нефти и газа.

«Ситуация в России уже критическая, и до кризиса не так уж и далеко. Если этот процесс будет продолжаться, а Путин не развяжет еще какую-то войну против стран Балтии и не совершит какую-то ракетную или дроновую провокацию против европейских стран, отвлекая внимание российского населения от внутренних проблем, то вполне вероятно, что 2026-й станет годом кризиса власти в России», - резюмирует Алексей Гетьман.

