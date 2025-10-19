закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сам Лукашенко это признал»

1
  • 19.10.2025, 15:36
  • 1,956
«Сам Лукашенко это признал»

Именно санкции освободили политзаключенных.

Сработало ли санкционное давление на белорусский режим? Ведь многие апологеты диалога с Лукашенко говорят: политзаключенных освободило не давление, а разговоры американцев с диктатором. Такой вопрос сайт Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко:

— Я хочу повторить слова моего друга Евгения Афнагеля, который провел пять лет в тюрьмах Лукашенко. Он правильно сказал: люди, утверждающие, что санкции не действуют, просто не знают новейшей истории Беларуси. Освобождение политзаключенных всегда происходило только под давлением санкций.

И сам Лукашенко это фактически признал, заявив: «Мы к санкциям приспособились, но хотелось бы, чтобы их не было». Потеряны рынки «Беларуськалия» в Бразилии, а крики о том, что санкции приведут к «голоду среди африканских детей», оказались пустыми. Наоборот — Лукашенко был вынужден демпинговать, и тем самым обрушил цены на мировом рынке калия. Это позволило бедным странам покупать удобрения дешевле.

То же с нефтепродуктами. Да, белорусский бензин теперь идет в РФ, но по внутрироссийским ценам, а не в Нидерланды или Великобританию, где цены в несколько раз выше. Путин требует поставки почти задаром. А ведь в случае удара украинских «Томагавков» или «Нептунов» по Мозырскому и Новополоцкому НПЗ, топливом которых заправляется военная техника России, режим Лукашенко может просто обрушиться. Потому что экспорт калия и нефтепереработка являются основой луканомики.

Санкции действуют. И если Лукашенко прекратит репрессии и освободит всех политзаключенных, даже гражданская кампания «Европейская Беларусь» будет готова говорить о снятии санкций. Международные эксперты говорят, Лукашенко придется пойти на серьезный шаг: освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Это может произойти уже в ближайшее время.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко