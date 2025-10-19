«Сам Лукашенко это признал» 1 19.10.2025, 15:36

1,956

Именно санкции освободили политзаключенных.

Сработало ли санкционное давление на белорусский режим? Ведь многие апологеты диалога с Лукашенко говорят: политзаключенных освободило не давление, а разговоры американцев с диктатором. Такой вопрос сайт Charter97.org задал координатору гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрию Бондаренко:

— Я хочу повторить слова моего друга Евгения Афнагеля, который провел пять лет в тюрьмах Лукашенко. Он правильно сказал: люди, утверждающие, что санкции не действуют, просто не знают новейшей истории Беларуси. Освобождение политзаключенных всегда происходило только под давлением санкций.

И сам Лукашенко это фактически признал, заявив: «Мы к санкциям приспособились, но хотелось бы, чтобы их не было». Потеряны рынки «Беларуськалия» в Бразилии, а крики о том, что санкции приведут к «голоду среди африканских детей», оказались пустыми. Наоборот — Лукашенко был вынужден демпинговать, и тем самым обрушил цены на мировом рынке калия. Это позволило бедным странам покупать удобрения дешевле.

То же с нефтепродуктами. Да, белорусский бензин теперь идет в РФ, но по внутрироссийским ценам, а не в Нидерланды или Великобританию, где цены в несколько раз выше. Путин требует поставки почти задаром. А ведь в случае удара украинских «Томагавков» или «Нептунов» по Мозырскому и Новополоцкому НПЗ, топливом которых заправляется военная техника России, режим Лукашенко может просто обрушиться. Потому что экспорт калия и нефтепереработка являются основой луканомики.

Санкции действуют. И если Лукашенко прекратит репрессии и освободит всех политзаключенных, даже гражданская кампания «Европейская Беларусь» будет готова говорить о снятии санкций. Международные эксперты говорят, Лукашенко придется пойти на серьезный шаг: освободить всех политзаключенных и прекратить репрессии. Это может произойти уже в ближайшее время.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com