Зеленский жестко ответил на предложение Путина

Зеленский жестко ответил на предложение Путина3
- 19.10.2025, 15:58
Украина ничего не будет дарить россиянам.
Президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу встречался с главой США в Вашингтоне, заявил, что Украина ничего не будет дарить России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Зеленский также обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.
The Washington Post писала, что Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал от украинской стороны отдать ему Донбасс.
Взамен, по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По данным газеты, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.