закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 16:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский жестко ответил на предложение Путина

3
  • 19.10.2025, 15:58
  • 3,238
Зеленский жестко ответил на предложение Путина
Владимир Зеленский

Украина ничего не будет дарить россиянам.

Президент Украины Владимир Зеленский, который в пятницу встречался с главой США в Вашингтоне, заявил, что Украина ничего не будет дарить России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зеленский также обвинил Москву в затягивании переговорного процесса и заявил, что Киев согласен на прекращение огня без условий.

The Washington Post писала, что Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом потребовал от украинской стороны отдать ему Донбасс.

Взамен, по утверждению источников газеты, российская сторона готова передать Украине части Запорожской и Херсонской областей. По данным газеты, на уступке Донбасса России на встрече в Белом доме также настаивал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко