В Дятловском районе мальчика искали почти 100 человек
- 19.10.2025, 16:25
- 1,056
У этой истории — счастливый конец.
В Дятловском районе 18 октября потерялся девятилетний мальчик. Его искали 96 человек и 15 машин спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
В субботу, 18 октября 2025 года, примерно в 15.49, в деревне Новики Гродненской области поступило тревожное сообщение — пропал мальчик 2016 года рождения. На поиски сразу выехали спасатели, милиция и добровольцы: всего 96 человек и 23 единицы техники, из них 57 спасателей и 15 машин МЧС.
К счастью, уже к 18.35 сотрудники РОВД нашли ребенка. Он оказался жив и здоров, медицинская помощь ему не понадобилась.