закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 17:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Дятловском районе мальчика искали почти 100 человек

  • 19.10.2025, 16:25
  • 1,056
В Дятловском районе мальчика искали почти 100 человек

У этой истории — счастливый конец.

В Дятловском районе 18 октября потерялся девятилетний мальчик. Его искали 96 человек и 15 машин спасателей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В субботу, 18 октября 2025 года, примерно в 15.49, в деревне Новики Гродненской области поступило тревожное сообщение — пропал мальчик 2016 года рождения. На поиски сразу выехали спасатели, милиция и добровольцы: всего 96 человек и 23 единицы техники, из них 57 спасателей и 15 машин МЧС.

К счастью, уже к 18.35 сотрудники РОВД нашли ребенка. Он оказался жив и здоров, медицинская помощь ему не понадобилась.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко