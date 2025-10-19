В Минске и области — нашествие бобров
- 19.10.2025, 16:44
Местные жители бьют тревогу.
Животные по ночам совершают вылазки на приусадебные участки и лакомятся там деревьями, пишут госСМИ.
Особенно нашествие бобров затронуло жителей поселка Городище на реке Менка. Животные грызут плодовые деревья, а еще декоративные туи, сосны и ели на приусадебных участках.
Местные жители бьют тревогу. Один из них рассказывает, что подобные нашествия происходят примерно раз в четыре года. Но в этом году потери от грызунов особенно ощутимы.
«Единственная наша защита — сетка: и удобно, и практично, и относительно недорого», — объяснил он.
К решению проблемы подключили и природоохрану. Специалисты устанавливают ловушки. Если животное попадается живым, его выпускают в другое водохранилище.
Чаще бобры стали встречаться и в столице. Чтобы защитить деревья на берегах Свислочи, сотрудники предприятия «Зеленстрой» также огораживают стволы специальной сеткой-рабицей.
Постоянно приходится контролировать акватории в Ленинском и Центральном районах, чтобы быть в курсе количества этих животных.
Всего по стране зафиксировано более 55 тысяч бобров. Этот показатель в разы выше, чем 10 лет назад.
«Бобёр сейчас максимально освоил всю территорию, пригодную для проживания, и для дальнейшего расселения уже использует населенные пункты. Это необычные для него места проживания», — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси Павел Велигуров.