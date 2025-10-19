В Минске и области — нашествие бобров 19.10.2025, 16:44

Местные жители бьют тревогу.

Животные по ночам совершают вылазки на приусадебные участки и лакомятся там деревьями, пишут госСМИ.

Особенно нашествие бобров затронуло жителей поселка Городище на реке Менка. Животные грызут плодовые деревья, а еще декоративные туи, сосны и ели на приусадебных участках.

Местные жители бьют тревогу. Один из них рассказывает, что подобные нашествия происходят примерно раз в четыре года. Но в этом году потери от грызунов особенно ощутимы.

«Единственная наша защита — сетка: и удобно, и практично, и относительно недорого», — объяснил он.

К решению проблемы подключили и природоохрану. Специалисты устанавливают ловушки. Если животное попадается живым, его выпускают в другое водохранилище.

Чаще бобры стали встречаться и в столице. Чтобы защитить деревья на берегах Свислочи, сотрудники предприятия «Зеленстрой» также огораживают стволы специальной сеткой-рабицей.

Постоянно приходится контролировать акватории в Ленинском и Центральном районах, чтобы быть в курсе количества этих животных.

Всего по стране зафиксировано более 55 тысяч бобров. Этот показатель в разы выше, чем 10 лет назад.

«Бобёр сейчас максимально освоил всю территорию, пригодную для проживания, и для дальнейшего расселения уже использует населенные пункты. Это необычные для него места проживания», — прокомментировал ситуацию старший научный сотрудник Центра по биоресурсам НАН Беларуси Павел Велигуров.

