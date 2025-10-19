The Telegraph: Китай захватил российский «задний двор» 19.10.2025, 16:55

Объемы торговли Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном по итогам 2024 года более чем вдвое превзошли товарооборот этих же стран с Россией. Пекин захватил «российский задний двор», пишет британская газета The Telegraph, комментируя эти цифры.

В 2024 году российский товарооборот с центральноазиатскими государствами превысил 45 млрд долларов, сообщил 9 октября на саммите «Россия — Центральная Азия» в Таджикистане Владимир Путин. Согласно данным китайского агентства «Синьхуа», объем торговли Китая со странами региона в прошлом году составил 94,8 млрд долларов.

Четверть века назад ситуация была прямо противоположной. В 2000 году объем торговли России со странами Центральной Азии более чем в пять раз превышал торговлю Китая с этим регионом, пишет The Telegraph. Российский товарооборот с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном в 2000 году составлял 9 млрд долларов, китайский — 1,7 млрд. В 2010 году объем торговли России и Центральной Азии был выше ее товарооборота с Китаем в полтора раза — 15 млрд долларов против 10 млрд.

Китайская торговля в Центральной Азии стремительно выросла после запуска в 2013 году программы Пекина «Один пояс, один путь», отмечает The Telegraph. В 2015 году товарооборот Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном достиг 30 млрд долларов, тогда как российский составил 18,6 млрд.

За последние три года рост роли Китая во внешнем товарообороте стран Центральной Азии ускорился еще сильнее, пишет The Telegraph. Пока внимание Москвы было отвлечено от региона, Пекин заполнил образовавшийся вакуум, не только заключая все больше соглашений о поставках ресурсов с центральноазиатскими странами, но и развернув бурное строительство инфраструктуры по всему региону. Цель очевидна: обеспечить Китай вне зависимости от геополитической конъюнктуры возможностью бесперебойного транзита товаров с Европой и другими мировыми рынками, пишет The Telegraph.

После вторжения России в Украину Китай стал значительно меньше использовать «Северный коридор» (транзит грузов в Европу через территорию России по железной дороге), поскольку многие западные логистические компании опасаются санкций и избегают логистический путей, проходящих через Россию. Одновременно из-за геополитической напряженности Пекин стал значительно меньше использовать и «Южный коридор» (морской путь через Южно-Китайское море, Индийский океан и Суэцкий канал).

Китай обеспокоен, что в случае серьезного конфликта — прежде всего из-за Тайваня — военно-морские силы США могут заблокировать Малаккский пролив, соединяющий Южно-Китайское море с Индийским океаном, говорится в публикации. По этому проливу ежедневно проходит 25% мирового экспорта товаров, включая 80% китайского импорта нефти.

Это объясняет растущие инвестиции Китая в Центральную Азию как транзитный маршрут: когда Пекину необходимо поддерживать экспортную экономику, гораздо проще контролировать пути в зависимых странах, чем вести переговоры с США, пишет The Telegraph. Пекин финансирует строительство железнодорожной инфраструктуры в Центральной Азии и вкладывается в порты Каспийского и Черного морей, одновременно используя свое политическое и финансовое влияние, чтобы «привести в линию» государства, через которые проходит Средний коридор.

Контекст. Несмотря на часто совпадающие интересы во внешней политике, в Центральной Азии Россия и Китай остаются соперниками, пишет The Telegraph. Страны региона входили в состав СССР, и русский язык остается здесь одним из основных средств общения. Тем не менее именно Китай теперь имеет здесь явное коммерческое преимущество, говорится в публикации.

