В России задержан бывший игрок в КВН из Пинска
- 19.10.2025, 17:22
За шутку о сотруднике милиции.
Гражданин Беларуси Василий Кравчук задержан в Санкт-Петербурге, сообщает региональный портал 47news.ru.
Отмечается, что 51-летний мужчина находился в межгосударственном розыске, но «нашли его только через три года».
«На родине он написал обидное про милиционера в телеграм-канале», — говорится в публикации.
Кравчук назван «ветераном игры в КВН из города Пинск, что в Брестской области».
Сообщается, что петербургская полиция известила о задержании МВД Беларуси.
На сайте правозащитного центра «Весна» сообщается, что 7 февраля 2022 года Кравчук был приговорен судом в Пинске к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Признан виновным по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти).
«Основанием для уголовного дела стал шуточный комментарий в телеграм-канале «Каратели Беларуси» в отношении сотрудницы инспекции по делам несовершеннолетних. Сам мужчина уверял, что это была шутка, заимствованная у коллег по сцене и звучавшая на телевидении в программе КВН. Приговор вынесла судья Ольга Лубник», — отмечали правозащитники.
Упомянутый комментарий мужчина написал в декабре 2020 года, увидев в интернете «новость о том, как в одной белорусской школе сотрудница милиции кричала на детей, используя при этом нецензурную лексику».
После приговора Кравчук покинул Беларусь.