закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России задержан бывший игрок в КВН из Пинска

4
  • 19.10.2025, 17:22
  • 2,818
В России задержан бывший игрок в КВН из Пинска
иллюстративное фото

За шутку о сотруднике милиции.

Гражданин Беларуси Василий Кравчук задержан в Санкт-Петербурге, сообщает региональный портал 47news.ru.

Отмечается, что 51-летний мужчина находился в межгосударственном розыске, но «нашли его только через три года».

«На родине он написал обидное про милиционера в телеграм-канале», — говорится в публикации.

Кравчук назван «ветераном игры в КВН из города Пинск, что в Брестской области».

Сообщается, что петербургская полиция известила о задержании МВД Беларуси.

На сайте правозащитного центра «Весна» сообщается, что 7 февраля 2022 года Кравчук был приговорен судом в Пинске к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Признан виновным по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти).

«Основанием для уголовного дела стал шуточный комментарий в телеграм-канале «Каратели Беларуси» в отношении сотрудницы инспекции по делам несовершеннолетних. Сам мужчина уверял, что это была шутка, заимствованная у коллег по сцене и звучавшая на телевидении в программе КВН. Приговор вынесла судья Ольга Лубник», — отмечали правозащитники.

Упомянутый комментарий мужчина написал в декабре 2020 года, увидев в интернете «новость о том, как в одной белорусской школе сотрудница милиции кричала на детей, используя при этом нецензурную лексику».

После приговора Кравчук покинул Беларусь.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко