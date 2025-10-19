В России задержан бывший игрок в КВН из Пинска 4 19.10.2025, 17:22

иллюстративное фото

За шутку о сотруднике милиции.

Гражданин Беларуси Василий Кравчук задержан в Санкт-Петербурге, сообщает региональный портал 47news.ru.

Отмечается, что 51-летний мужчина находился в межгосударственном розыске, но «нашли его только через три года».

«На родине он написал обидное про милиционера в телеграм-канале», — говорится в публикации.

Кравчук назван «ветераном игры в КВН из города Пинск, что в Брестской области».

Сообщается, что петербургская полиция известила о задержании МВД Беларуси.

На сайте правозащитного центра «Весна» сообщается, что 7 февраля 2022 года Кравчук был приговорен судом в Пинске к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Признан виновным по ст. 369 Уголовного кодекса (оскорбление представителя власти).

«Основанием для уголовного дела стал шуточный комментарий в телеграм-канале «Каратели Беларуси» в отношении сотрудницы инспекции по делам несовершеннолетних. Сам мужчина уверял, что это была шутка, заимствованная у коллег по сцене и звучавшая на телевидении в программе КВН. Приговор вынесла судья Ольга Лубник», — отмечали правозащитники.

Упомянутый комментарий мужчина написал в декабре 2020 года, увидев в интернете «новость о том, как в одной белорусской школе сотрудница милиции кричала на детей, используя при этом нецензурную лексику».

После приговора Кравчук покинул Беларусь.

