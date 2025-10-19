Подростки устроили взрыв в Шкловском районе

Подростки устроили взрыв в Шкловском районе2
- 19.10.2025, 18:08
- 1,604
Они попали в больницу.
Днем 19 октября возле агрогородка Черноручье Шкловского района раздался взрыв.
Двое школьников 13 и 14 лет решили провести эксперимент с порохом от петард. Неосторожное обращение с огнем и горючим порошком привело к трагическим последствиям. Оба парня получили серьезные травмы. Ребятам оказывают помощь в больнице.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Шкловский районный отдел СК проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.