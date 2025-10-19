закрыть
Это видео взбесило миллионы иранцев

  • Масих Алинежад
  • 19.10.2025, 18:14
  • 2,346
Это видео взбесило миллионы иранцев
иллюстративное фото

Главный советник Хаменеи празднует свадьбу дочери во дворце.

Дочь Али Шамхани — одного из главных силовиков Исламской Республики — устроила роскошную свадьбу в платье без бретелек. В это же время иранских женщин избивают за то, что они показывают волосы, а молодёжь не может позволить себе жениться.

Это видео взбесило миллионы иранцев. Потому что они навязывают «исламские ценности» всем остальным дубинками, пулями и тюрьмами — но не себе.

Главный советник Хаменеи празднует свадьбу дочери во дворце. Это тот же режим, который убил Махсу Амини за прядь волос, сажает женщин за пение, нанял 80 000 сотрудников «полиции нравов», чтобы затаскивать девушек в фургоны — и при этом устраивает себе роскошные вечеринки.

Это не лицемерие — это система. Они проповедуют «скромность», пока их собственные дочери дефилируют в дизайнерских платьях.

Посыл предельно ясен: правила — для вас, не для них.

Масих Алинежад, X

