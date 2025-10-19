Это видео взбесило миллионы иранцев Масих Алинежад

19.10.2025, 18:14

2,346

иллюстративное фото

Главный советник Хаменеи празднует свадьбу дочери во дворце.

Дочь Али Шамхани — одного из главных силовиков Исламской Республики — устроила роскошную свадьбу в платье без бретелек. В это же время иранских женщин избивают за то, что они показывают волосы, а молодёжь не может позволить себе жениться.

Это видео взбесило миллионы иранцев. Потому что они навязывают «исламские ценности» всем остальным дубинками, пулями и тюрьмами — но не себе.

The daughter of Ali Shamkhani one of the Islamic Republic’s top enforcers had a lavish wedding in a strapless dress. Meanwhile, women in Iran are beaten for showing their hair and young people can’t afford to marry. This video made millions of Iranian furious. Because they… https://t.co/MAb9hNgBnN pic.twitter.com/WoRgbpXQFA — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) October 19, 2025

Главный советник Хаменеи празднует свадьбу дочери во дворце. Это тот же режим, который убил Махсу Амини за прядь волос, сажает женщин за пение, нанял 80 000 сотрудников «полиции нравов», чтобы затаскивать девушек в фургоны — и при этом устраивает себе роскошные вечеринки.

Это не лицемерие — это система. Они проповедуют «скромность», пока их собственные дочери дефилируют в дизайнерских платьях.

Посыл предельно ясен: правила — для вас, не для них.

Масих Алинежад, X

