Назван природный стимулятор иммунной системы

Он доступен каждому.

Экстракт семян кардамона может активировать естественные защитные механизмы организма и усиливать иммунный ответ против вирусных инфекций. К такому выводу пришли ученые из Университета Синсю в ходе сотрудничества с компанией S&B Foods. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Foods.

Исследователи установили, что горячий водный экстракт кардамона, а также его ключевой активный компонент — 1,8-цинеол — стимулируют выработку интерферонов I типа. Эти сигнальные молекулы играют важную роль в системе врожденного иммунитета: они помогают клеткам выявлять вирусные РНК и ДНК, а затем блокировать размножение вирусов еще на ранних стадиях заражения.

В лабораторных экспериментах с клетками легочной ткани человека ученые увидели, что даже природные соединения из пряностей могут запускать сложные иммунные реакции, аналогичные тем, что вызываются фармакологическими препаратами. При этом кардамон, в отличие от синтетических средств, обладает высоким профилем безопасности и может использоваться в составе продуктов питания или биологически активных добавок.

Авторы подчеркивают, что их открытие открывает новые возможности для профилактики вирусных заболеваний, особенно в условиях роста устойчивости к традиционным противовирусным препаратам. Однако, прежде чем рекомендовать кардамон как лечебное средство, необходимы дополнительные клинические исследования.

