Встреча Путина и Трампа обречена на провал

Встреча Путина и Трампа обречена на провал3
- Виктор Андрусив
- 19.10.2025, 18:33
Президент США поддержал позицию Украины.
Пока большинство посыпает голову пеплом после встречи Трампа и Зеленского, я считаю ее очень успешной и приближающей конец войны.
Во-первых, Трамп окончательно поддержал нашу ключевую позицию – сначала прекращение огня, потом переговоры! Именно от этого максимально уклоняется Путин.
Во-вторых, Трамп поддержал логику заморозки по линии фронта. Это тоже наша позиция.
В-третьих, разговор о Tomahawk заставил Путина звонить Трампу и договариваться о новых переговорах. Поэтому Трамп отлично знает, как теперь давить на РФ.
Понятно, что ситуация еще в процессе. И скорее всего, из очередной встречи Трампа и Путина ничего не получится. Но, как я уже говорил, медленно, тяжело ситуация движется в нашу пользу.
Напомню, что весной нам вообще заморозили вооружение, а сейчас уже о Tomahawk разговариваем.
Виктор Андрусив, Telegram