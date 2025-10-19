Встреча Путина и Трампа обречена на провал 3 Виктор Андрусив

19.10.2025, 18:33

Президент США поддержал позицию Украины.

Пока большинство посыпает голову пеплом после встречи Трампа и Зеленского, я считаю ее очень успешной и приближающей конец войны.

Во-первых, Трамп окончательно поддержал нашу ключевую позицию – сначала прекращение огня, потом переговоры! Именно от этого максимально уклоняется Путин.

Во-вторых, Трамп поддержал логику заморозки по линии фронта. Это тоже наша позиция.

В-третьих, разговор о Tomahawk заставил Путина звонить Трампу и договариваться о новых переговорах. Поэтому Трамп отлично знает, как теперь давить на РФ.

Понятно, что ситуация еще в процессе. И скорее всего, из очередной встречи Трампа и Путина ничего не получится. Но, как я уже говорил, медленно, тяжело ситуация движется в нашу пользу.

Напомню, что весной нам вообще заморозили вооружение, а сейчас уже о Tomahawk разговариваем.

Виктор Андрусив, Telegram

