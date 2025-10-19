закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 18:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси поднимут налог на недвижимость

  • 19.10.2025, 18:40
В Беларуси поднимут налог на недвижимость

Но не для всех.

Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал в эфире госТВ о готовящемся повышении ставок налогов для владельцев квартир большой площади. Об этом пишет БелТА.

Речь идет о тех, кто имеет квартиры с площадью более 150 квадратных метров. А также – это следующий шаг в градации - о владеющих квартирами с площадью свыше 250 «квадратов».

«Наверное, не все даже знают, что такие существуют, но они есть, их тысячи на самом деле», - заметил Селиверстов.

По его словам, Минфин предлагает установить для обладателей более чем 150-метровых квартир коэффициент 2 и коэффициент 3 для тех, у кого «квадратов» более 250.

Для частных домов пороги планируют установить также по двум планкам: несколько повышенная ставка при площади дома от 200 «квадратов», еще выше при 300 метрах квадратных.

Глава финансового ведомства заметил о числе обладателей жилья крупного метража:

«По оценкам, примерно 27 тысяч налогоплательщиков подпадает».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип
НАТО шлет сигнал Путину
НАТО шлет сигнал Путину Юрий Федоренко