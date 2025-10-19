В Беларуси поднимут налог на недвижимость
- 19.10.2025, 18:40
Но не для всех.
Министр финансов Юрий Селиверстов рассказал в эфире госТВ о готовящемся повышении ставок налогов для владельцев квартир большой площади. Об этом пишет БелТА.
Речь идет о тех, кто имеет квартиры с площадью более 150 квадратных метров. А также – это следующий шаг в градации - о владеющих квартирами с площадью свыше 250 «квадратов».
«Наверное, не все даже знают, что такие существуют, но они есть, их тысячи на самом деле», - заметил Селиверстов.
По его словам, Минфин предлагает установить для обладателей более чем 150-метровых квартир коэффициент 2 и коэффициент 3 для тех, у кого «квадратов» более 250.
Для частных домов пороги планируют установить также по двум планкам: несколько повышенная ставка при площади дома от 200 «квадратов», еще выше при 300 метрах квадратных.
Глава финансового ведомства заметил о числе обладателей жилья крупного метража:
«По оценкам, примерно 27 тысяч налогоплательщиков подпадает».