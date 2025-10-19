Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт7
- 19.10.2025, 18:49
- 1,724
Президент Украины призвал Трампа быть «жестче».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.
Об этом Зеленский сказал во время интервью на канале NBC News.
На вопрос о том, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, украинский президент ответил, что сказал американскому лидеру: «Я готов».
Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС.
«Путин похож на ХАМАС, но сильнее его. Война масштабнее, а российская армия является второй по величине в мире, и поэтому нужно большее давление», — отметил украинский президент.