Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт

7
  • 19.10.2025, 18:49
  • 1,724
Владимир Зеленский

Президент Украины призвал Трампа быть «жестче».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом Зеленский сказал во время интервью на канале NBC News.

На вопрос о том, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, украинский президент ответил, что сказал американскому лидеру: «Я готов».

Зеленский также отметил, что Трамп должен оказывать на российского диктатора большее давление, чем на ХАМАС.

«Путин похож на ХАМАС, но сильнее его. Война масштабнее, а российская армия является второй по величине в мире, и поэтому нужно большее давление», — отметил украинский президент.

