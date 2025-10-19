Белорус женился на россиянке, поехал на войну против Украины и погиб 13 19.10.2025, 19:01

4,346

Павел Филончик

Он опубликовал фото со свадьбы, а через три месяца был убит.

Мозырянин Павел Филончик погиб на войне в Украине в августе этого года. Как пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!», незадолго до этого мужчина заключил брак с гражданкой России.

В конце мая 2025 года Павел Филончик из Мозыря на своей странице в социальных сетях указал, что узаконил отношения с россиянкой Еленой. Еще в июне он размещал фото с гражданки, а уже в июле в соцсетях появились военные снимки.

Под фото с автоматом, размещенным 18 июля 2025 года, молодая супруга и близкие писали пожелания здоровья и Ангела-хранителя, а уже к августу тон комментариев сменился на тревожный: «Несмотря ни на что я верю, что ты вернешься домой. Я дождусь тебя, любимый мой».

В списках воевавших за Россию и погибших в Украине белорусов, которые опубликовал на днях украинский проект «Хочу жить», отмечено, что Павел Филончик погиб 28 августа. Ему было 28 лет.

