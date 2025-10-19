закрыть
19 октября 2025, воскресенье
WSJ: Рубио заменит Уиткоффа

  • 19.10.2025, 19:30
WSJ: Рубио заменит Уиткоффа

Госсекретарь США займется переговорами с Россией.

Госсекретарь Марко Рубио возглавит переговорную группу с Россией вместо спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, сообщило издание The Wall Street Journal.

Представители администрации президента США Дональда Трампа рассказали журналистам, что надеясь заложить основу для соглашения, там планируют больше встреч с представителями России на более низком уровне, чем было проведено до переговоров на Аляске.

«Американскую сторону будет возглавлять государственный секретарь Марко Рубио вместо специального посланника Стива Уиткоффа, что было воспринято положительно украинскими и европейскими чиновниками», — отмечается в статье.

Также сообщается, что команда Трампа работает над тем, чтобы поддержать его переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, использовав больше «дипломатических рычагов», чем перед саммитом на Аляске.

Издание пишет, что аналитики оценивают новую роль Рубио в переговорах как сигнал России о том, что США участвуют в процессе переговоров, который они понимают и в котором чувствуют себя комфортно.

