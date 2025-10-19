Белорусов ждет первый гололед
- 19.10.2025, 19:59
Будьте осторожны.
Белгидромет предупредил, что ночью и утром 20 октября в понедельник в отдельных районах Беларуси ожидается туман.
20 октября в Беларуси прогнозируется облачно, но без осадков, слабый северный ветер, сообщает сайт pogoda.by. Дожди возможны по востоку страны. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый гололед. Минимальная ночная температура воздуха будет колебаться от -4 градусов по западу до +7 градусов по востоку, максимальная днем не превысит диапазон от +5 до +11 градусов.
Примерно такая же ненастная, холодная, с туманами и гололедом по утрам, с ночными заморозками погода прогнозируется в Беларуси и в начале недели, 21-22 октября.