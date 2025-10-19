закрыть
Глава Минобороны Швеции призвал Европу перейти «в режим войны»

  • 19.10.2025, 20:05
Нужно ужесточить санкции против России.

Европа должна быть готова к возможной войне с Россией как морально, так и в техническом отношении, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью RND, заметил The Moscow Times.

«Нужна смена менталитета: мы должны перейти в „режим войны“, чтобы решительно сдерживать угрозу, защищать и сохранять мир. Россия постоянно проверяет нашу единство и решимость. Но Путин не добьется успеха. Текущая ситуация в области безопасности обострила нашу бдительность», — сказал Йонсон. По его словам, 90% населения Швеции поддерживают этот курс, выступая за увеличение расходов на оборону, а также хотят сохранить или расширить помощь Украине. «Близость к России научила нас одному: мир — это не дар, мир — это то, что мы должны защищать каждый день», — отметил Йонсон.

В связи с этим он призвал европейских союзников к наращиванию военных поставок Украине и ужесточению санкций против России. По мнению Йонсона, в первую очередь следует усилить ограничения в отношении энергетического сектора и «теневого флота» Кремля, а также использовать замороженные активы России для инвестиций в оборону Украины. «Только так Путин поймет, что эта война угрожает его собственной власти и не может быть выиграна», — подчеркнул министр. Он добавил, что Россия не в состоянии добиться успеха на поле боя: за прошедший год «более 300 тысяч ее солдат были убиты или ранены» ради захвата «менее 0,5% территории Украины».

Йонсон также призвал союзников наносить ответные удары в случае вторжения российских истребителей и беспилотников на территорию НАТО. «Мы — оборонительный альянс, это правда, и наши меры продуманы и соразмерны, но мы всегда будем реагировать. Россия должна знать: если ее военный корабль или истребитель вторгнется в наше воздушное пространство или воды, мы будем вынуждены выдворить его, а если того потребуют обстоятельства, даже сбить», — отметил министр.

