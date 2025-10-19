В Беларуси сделали грильяж из гречки
- 19.10.2025, 20:13
Орехи заменили крупой.
Молодые ученые из Могилева решили потеснить импортные снеки с полок магазинов и придумали новый вид грильяжа, сообщает госТВ.
Вместо орехов или семечек для него используют пророщенную зеленую гречку.
Отмечается, что это исключает риск аллергий, а еще отвечает курсу на импортозамещение.
«Аналогов на рынке нет. Тем более гречка – это наше местное сырье. То есть оно прорастает у нас. Соответственно, при любых условиях мы не потеряем поставщика продукции», – заявил аспирант Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Андрей Барашков.
Его коллега Лиана Шустова отметила, что грильяж можно выпускать в ассортименте: в шоколадной глазури, соленый или, например, с томатами.