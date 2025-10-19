закрыть
Под Кричевом произошло страшное ДТП

1
  19.10.2025, 20:46
  • 2,366
Под Кричевом произошло страшное ДТП

Двое погибших.

Два человека погибли в ДТП, которое произошло сегодня днем в Кричевском районе. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.

Авария произошла около 16 часов дня вблизи д. Зайцева Слобода, а именно на 15 км автодороги Кричев-Белица. Как предварительно сообщили в МВД, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет. Авто врезалось в деревья и загорелось.

В результате два человека погибли, их личности устанавливаются.

