Под Кричевом произошло страшное ДТП

Под Кричевом произошло страшное ДТП1
- 19.10.2025, 20:46
Двое погибших.
Два человека погибли в ДТП, которое произошло сегодня днем в Кричевском районе. Обстоятельства трагедии сейчас устанавливаются.
Авария произошла около 16 часов дня вблизи д. Зайцева Слобода, а именно на 15 км автодороги Кричев-Белица. Как предварительно сообщили в МВД, водитель Volkswagen не справился с управлением и съехал в кювет. Авто врезалось в деревья и загорелось.
В результате два человека погибли, их личности устанавливаются.