19 октября 2025, воскресенье, 21:21
Трамп назвал «наркобароном» президента Колумбии

4
  • 19.10.2025, 20:59
Трамп назвал «наркобароном» президента Колумбии
Густаво Петро

И принялся ему угрожать.

Президент США Дональд Трамп вслед за Венесуэлой нашел еще одного «лидера наркоторговли» в Латинской Америке. По версии Трампа, это президент Колумбии Густаво Пьетро.

Об этом Трамп пишет в собственной социальной сети Truth Social.

«Президент Колумбии Густаво Пьетро является нелегальным торговцем наркотиками, который масштабно поощряет массовое производство наркотиков, как на больших, так и на малых полях, по всей Колумбии. Это стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, безусловно, и Пьетро ничего не делает, чтобы остановить это, несмотря на масштабные платежи и субсидии со стороны США, которые являются долгосрочным обдиранием Америки», - написал Трамп.

Он заявил, что «производство наркотиков» в Колумбии имеет целью «продажу огромного количества продукции в Соединенные Штаты» и заявил, что США больше не будут оказывать финансовую поддержку стране.

«Пьетро, низкорейтинговому и очень непопулярному лидеру... лучше немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво», - добавил Трамп.

