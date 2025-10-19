Белорусский футболист забил команде, за которую болеют президент и премьер Польши
- 19.10.2025, 21:09
Но его команда уступила.
«Пяст» из Гливице уступил гданьской «Лехии» в матче 12-го тура польской Экстракласы — 1:2.
Единственный мяч «сине-красных» в активе белорусского футболиста Германа Барковского: белорус вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч без замен. В нынешнем сезоне на счету форварда девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.
У «бело-зеленых» отметились Иван Желизко и Томаша Бобчека.
Отметим, за гданьскую «Лехию» болеют президент Польши Кароль Навроцкий и премьер страны Дональд Туск. Оба политика родом из Гданська.