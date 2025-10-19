Белорусский футболист забил команде, за которую болеют президент и премьер Польши 19.10.2025, 21:09

Но его команда уступила.

«Пяст» из Гливице уступил гданьской «Лехии» в матче 12-го тура польской Экстракласы — 1:2.

Единственный мяч «сине-красных» в активе белорусского футболиста Германа Барковского: белорус вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч без замен. В нынешнем сезоне на счету форварда девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.

У «бело-зеленых» отметились Иван Желизко и Томаша Бобчека.

Отметим, за гданьскую «Лехию» болеют президент Польши Кароль Навроцкий и премьер страны Дональд Туск. Оба политика родом из Гданська.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com