закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский футболист забил команде, за которую болеют президент и премьер Польши

  • 19.10.2025, 21:09
Белорусский футболист забил команде, за которую болеют президент и премьер Польши

Но его команда уступила.

«Пяст» из Гливице уступил гданьской «Лехии» в матче 12-го тура польской Экстракласы — 1:2.

Единственный мяч «сине-красных» в активе белорусского футболиста Германа Барковского: белорус вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч без замен. В нынешнем сезоне на счету форварда девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых он забил гол и отдал результативную передачу.

У «бело-зеленых» отметились Иван Желизко и Томаша Бобчека.

Отметим, за гданьскую «Лехию» болеют президент Польши Кароль Навроцкий и премьер страны Дональд Туск. Оба политика родом из Гданська.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип