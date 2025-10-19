Минчане негодуют из-за отмены автобуса 19.10.2025, 21:26

Маршрут ввели только 1 сентября.

С 27 октября в Минске отменяют автобусный маршрут № 123 «Степянка – Военная академия».

Такое заявление предприятия «Столичный транспорт и связь» не понравилось жителям Степянки. Об этом пишут «Минск-Новости».

В местных чатах началось бурное обсуждение. Решение кажется минчанам поспешным, ведь маршрут ввели только 1 сентября:

«Жители новостроек ездят. Жаль, что отменят этот маршрут. Видимо, если в автобусе есть свободное место между людьми и есть чем дышать, то это не считается за продуктивную поездку».

«Я работаю в районе метро „Уручье“. Территориально от Степянки близко. На машине – 10 минут. А вот транспортом – кошмар! Приходится ехать сразу 95-м до ст. м. „Московская“, потом на метро до Уручья. Это почти час. Я пешком примерно за такое же время дохожу, поэтому 123-й – просто спасение».

Но были и те, кто «ни разу не видел», чтобы в автобусах ездило много людей – «только бабушки до РНПЦ». Но таких мнений меньше.

В ходе обсуждений кто-то предложил направить обращение транспортникам с просьбой оставить маршрут.

