закрыть
19 октября 2025, воскресенье, 21:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Радослав Сикорский провел урок истории для главы МИД Ирана

  • 19.10.2025, 21:32
Радослав Сикорский провел урок истории для главы МИД Ирана
Радослав Сикорский

Польский министр призвал Тегеран заняться «возрождением персидской цивилизации».

Министры иностранных дел Ирана и Польши обменялись любезностями на польском языке в связи с участием Радослава Сикорского в выставке иранского «Шахеда» в парламенте Великобритании.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи раскритиковал экспонирование «Шахеда» в британском парламенте, назвав это «жалкой сценой, инсценированной лобби Израиля и его спонсорами».

«Лица, враждебные дружественным отношениям между Ираном и Европой, пытаются создавать вымышленные нарративы, которые не отражают исторических связей, в частности между Ираном и Польшей», – написал на польском Аракчи в X.

Польский визави на той же платформе назвал «приятным» тот факт, что глава дипломатии Ирана заговорил на его родном языке, «но лучше бы не продавать России дроны и лицензии на их производство во время агрессии против Украины».

«Желаю иранскому народу, чтобы их правительство вместо экспорта исламской революции и обогащения урана занялось возрождением персидской цивилизации, которая когда-то удивляла мир», – добавил Сикорский.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Трамп, Путин и «Томагавки»
Трамп, Путин и «Томагавки» Владимир Фесенко
Окончательная победа
Окончательная победа Леонид Невзлин
Сволочи ответят
Сволочи ответят Ирина Халип
Морские амбиции тайного бункера
Морские амбиции тайного бункера Владимир Халип