Радослав Сикорский провел урок истории для главы МИД Ирана
- 19.10.2025, 21:32
Польский министр призвал Тегеран заняться «возрождением персидской цивилизации».
Министры иностранных дел Ирана и Польши обменялись любезностями на польском языке в связи с участием Радослава Сикорского в выставке иранского «Шахеда» в парламенте Великобритании.
Об этом сообщает «Европейская правда».
В воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи раскритиковал экспонирование «Шахеда» в британском парламенте, назвав это «жалкой сценой, инсценированной лобби Израиля и его спонсорами».
«Лица, враждебные дружественным отношениям между Ираном и Европой, пытаются создавать вымышленные нарративы, которые не отражают исторических связей, в частности между Ираном и Польшей», – написал на польском Аракчи в X.
Польский визави на той же платформе назвал «приятным» тот факт, что глава дипломатии Ирана заговорил на его родном языке, «но лучше бы не продавать России дроны и лицензии на их производство во время агрессии против Украины».
«Желаю иранскому народу, чтобы их правительство вместо экспорта исламской революции и обогащения урана занялось возрождением персидской цивилизации, которая когда-то удивляла мир», – добавил Сикорский.