Радослав Сикорский провел урок истории для главы МИД Ирана 19.10.2025, 21:32

Радослав Сикорский

Польский министр призвал Тегеран заняться «возрождением персидской цивилизации».

Министры иностранных дел Ирана и Польши обменялись любезностями на польском языке в связи с участием Радослава Сикорского в выставке иранского «Шахеда» в парламенте Великобритании.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В воскресенье глава иранского МИД Аббас Аракчи раскритиковал экспонирование «Шахеда» в британском парламенте, назвав это «жалкой сценой, инсценированной лобби Израиля и его спонсорами».

«Лица, враждебные дружественным отношениям между Ираном и Европой, пытаются создавать вымышленные нарративы, которые не отражают исторических связей, в частности между Ираном и Польшей», – написал на польском Аракчи в X.

Польский визави на той же платформе назвал «приятным» тот факт, что глава дипломатии Ирана заговорил на его родном языке, «но лучше бы не продавать России дроны и лицензии на их производство во время агрессии против Украины».

«Желаю иранскому народу, чтобы их правительство вместо экспорта исламской революции и обогащения урана занялось возрождением персидской цивилизации, которая когда-то удивляла мир», – добавил Сикорский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com