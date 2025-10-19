Россияне атаковали шахту в Днепропетровской области: под землей почти 200 работников
- 19.10.2025, 21:55
Идет эвакуация.
Российские оккупанты совершили массированную атаку на шахту ДТЭК в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в компании в воскресенье, 19 октября, сообщает New Voice.
В ДТЭК отметили, что во время российского удара под землей находилось 192 работника шахты. Сейчас продолжается их эвакуация.
В компании отметили, что за последние два месяца это уже четвертая масштабная российская атака на угольные предприятия ДТЭК.
Ранее в ночь на 16 октября россияне атаковали объекты газодобычи ДТЭК «Нефтегаз» в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.