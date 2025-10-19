Россияне атаковали шахту в Днепропетровской области: под землей почти 200 работников 19.10.2025, 21:55

Идет эвакуация.

Российские оккупанты совершили массированную атаку на шахту ДТЭК в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщили в компании в воскресенье, 19 октября, сообщает New Voice.

В ДТЭК отметили, что во время российского удара под землей находилось 192 работника шахты. Сейчас продолжается их эвакуация.

В компании отметили, что за последние два месяца это уже четвертая масштабная российская атака на угольные предприятия ДТЭК.

Ранее в ночь на 16 октября россияне атаковали объекты газодобычи ДТЭК «Нефтегаз» в Полтавской области, в результате чего они остановили работу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com