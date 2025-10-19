закрыть
Генерал США — американским морпехам: Следующий бой уже близко

  • 19.10.2025, 22:01
  • 1,060
Эрик Смит призвал готовиться к новой войне.

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит предупредил 19 октября, что морские пехотинцы должны быть готовы ко всему, что может произойти в будущем. Видеозапись об этом опубликовал DRM News на YouTube.

Смит принял участие в торжественной церемонии по случаю 250-летия Корпуса морской пехоты США в Кэмп-Пендлтоне.

Американский генерал отметил, что морские пехотинцы — отряд воинов, посвятивших себя защите США. В частности, они «выдержали холод Кореи» и «сражались на улицах Ирака и в горах Афганистана».

«И следующий бой уже близко. Поверьте мне, он уже близко, – отметил Смит. – Когда наступит следующий бой, а он, к сожалению, наступит, морские пехотинцы будут готовы. Готовы сражаться, готовы побеждать, потому что мы такие. Это все, что мы делаем […] Мы — силы 911».

По словам командующего Корпусом морской пехоты США, победу приносят «не технологии или оборудование, а надежность, решительность и характер морского пехотинца».

