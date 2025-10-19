Зеленский: Российская армия сейчас в слабой позиции 19.10.2025, 22:55

Путин не побеждает на поле боя.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ сейчас не побеждает в войне против Украины и платит высокую цену за небольшие продвижения. Об этом он сказал в интервью NBC News.

«Мы не проигрываем эту войну, и Путин не побеждает. Я думаю, что его армия сейчас в слабой позиции. Потому что с начала войны они смогли оккупировать 1% нашей территории, но потеряли 1 миллион 300 тысяч солдат. Я считаю, это высокая цена за эту землю... Он (Путин — ред.) не побеждает на поле боя, поэтому он усиливает воздушные удары», — отметил глава государства.

Журналистка показала Зеленскому график обстрелов РФ по Украине с начала полномасштабного вторжения и отметила, что с января 2025 года, когда Дональд Трамп во второй раз стал президентом США, российские атаки существенно усилились. На это украинский лидер ответил:

«Это не о президенте Трампе. Они повысили свои возможности. Потому что они вложили больше денег в собственное производство, потому что Северная Корея начала им помогать, потому что станки начали поступать из Китая, потому что иранцы дали лицензии на свои дроны. Много разных причин, почему он (Путин — ред.) усилил [удары]. Но все это говорит о том, что он не хочет останавливать эту войну».

Зеленский считает, что Трамп должен давить на российского диктатора сильнее, чем это было с группировкой ХАМАС, чтобы добиться окончания войны на Ближнем Востоке.

