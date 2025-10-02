В Гродненской области жена нашла в колодце тело мужа 2.10.2025, 3:59

Подробности.

Тело 75-летнего мужчины обнаружили в колодце в Ивьевском районе, сообщила телерадиокомпания «Гродно».

Утром 1 октября спасатели достали тело сельчанина из колодца у частного дома в агрогородке Бакшты. К сожалению, спасти его не удалось.

«По предварительным данным, мужчину обнаружила его супруга, которая сразу вызвала скорую», — сообщили в ТРК «Гродно».

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.

