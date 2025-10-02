закрыть
2 октября 2025, четверг
Полет из Минска в Египет стал почти на час короче

  • 2.10.2025, 5:51
Полет из Минска в Египет стал почти на час короче

Это связано с изменением маршрута.

Время полета из Минска в Египет сокращено для всех рейсов «Белавии» с 1 октября. Это связано с частичным изменением маршрута, сообщает госагентство «Минск-Новости».

Теперь продолжительность рейса из Минска в Хургаду составит около 6 часов 10 минут (ранее 6 часов 55 минут), в Шарм-эль-Шейх — примерно 6 часов (ранее 6 часов 50 минут). Обратные рейсы также станут короче: полетное время Хургада — Минск — 6 часов 5 минут, Шарм-эль-Шейх — Минск­ - около 6 часов.

Прежде рейсы выполнялись в облет из-за ограничений на полеты над некоторыми территориями России.

