Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский «Шахед» 2.10.2025, 7:44

1,490

Фото: Wikipedia

Обнародовано доказательство.

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов сбил российский беспилотник «Шахед». Об этом свидетельствует оставленная военными отметка на борту самолета.

Об этом сообщает defensie.nl.

В качестве доказательства, издание обнародовало фотографию истребителя, на корпусе которого нанесен значок российского ударного беспилотника.

Вероятно, дрон был сбит в воздушном пространстве Польши 10 сентября.

Миссия ВВС Нидерландов в Польше

Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября до 1 декабря для защиты территории НАТО.

Нидерландские летчики уже несколько раз участвовали в боевых вылетах, и один раз применили оружие для сбивания дронов РФ.

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, «безрассудная агрессия России только усиливается».

«Разместив F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют, что вместе с союзниками наша страна остается неизменно наготове, поскольку восточная граница НАТО - это и наша граница безопасности», - сказал министр во время посещения нидерландского подразделения F-35.

Брекелманс подчеркнул, что Нидерланды решительно готовы защищать восточную границу Альянса вместе со своими союзниками.

