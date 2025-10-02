Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский «Шахед»
- 2.10.2025, 7:44
Обнародовано доказательство.
Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов сбил российский беспилотник «Шахед». Об этом свидетельствует оставленная военными отметка на борту самолета.
Об этом сообщает defensie.nl.
В качестве доказательства, издание обнародовало фотографию истребителя, на корпусе которого нанесен значок российского ударного беспилотника.
Вероятно, дрон был сбит в воздушном пространстве Польши 10 сентября.
Миссия ВВС Нидерландов в Польше
Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября до 1 декабря для защиты территории НАТО.
Нидерландские летчики уже несколько раз участвовали в боевых вылетах, и один раз применили оружие для сбивания дронов РФ.
По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, «безрассудная агрессия России только усиливается».
«Разместив F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют, что вместе с союзниками наша страна остается неизменно наготове, поскольку восточная граница НАТО - это и наша граница безопасности», - сказал министр во время посещения нидерландского подразделения F-35.
Брекелманс подчеркнул, что Нидерланды решительно готовы защищать восточную границу Альянса вместе со своими союзниками.