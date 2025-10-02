ЕС готовит новый подход к санкциям против России 2.10.2025, 7:59

4,318

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Getty Images

Под прицелом три важные сферы.

Европейский Союз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям.

«Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии добавила, что это часть 19-го пакета санкций, который обсуждается прямо сейчас.

We all agree that we need a true shift in how Europe thinks and acts on defence.



Including a precise, pan-European plan.



Today we discussed Europe's 2030 Readiness roadmap, with clear milestones & objectives.



Because only what gets measured gets done ↓ https://t.co/EmoMXWU6ub — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2025

19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против режима Владимира Путина.

Новые ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.

Послы стран ЕС могут согласовать новый пакет санкций уже в ближайшие дни.

