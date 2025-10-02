ЕС готовит новый подход к санкциям против России
Под прицелом три важные сферы.
Европейский Союз планирует ввести более жесткие ограничения в отношении Российской Федерации, которые будут влиять на три ключевые сферы.
Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
По итогам неформального европейского саммита в Копенгагене она отметила, что пришло время усилить давление на Россию и с этой целью ЕС предложил новый подход к санкциям.
«Мы больше не предлагаем поэтапные санкции, а предлагаем значительно более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли», - сказала фон дер Ляйен.
Президент Еврокомиссии добавила, что это часть 19-го пакета санкций, который обсуждается прямо сейчас.
19 сентября Еврокомиссия выдвинула на обсуждение стран-членов ЕС 19-й пакет санкций против режима Владимира Путина.
Новые ограничения, в частности, предусматривают полный отказ от импорта российского газа в страны Европы до 1 января 2027 года.
Послы стран ЕС могут согласовать новый пакет санкций уже в ближайшие дни.