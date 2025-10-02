Белорусская семья на авто устроила гонки с медведем 16 2.10.2025, 8:32

4,200

Неожиданная встреча с хозяином леса произошла под Крупками.

В TikTok выложили ролик с настоящими гонками с медведем. У второй стороны, участвовавшей в импровизированном марафоне, было явное преимущество перед диким зверем - авторы ролика ехали на автомобиле. Но это не помешало им пуститься наперегонки с мишкой, который достаточно долгое время не хотело уступать дорогу железному коню, пишет Telegraf.news.

По словам автора ролика, неожиданная встреча с хозяином леса случилась по дороге, ведущей от деревни Старая Слобода к деревне Свиридовка в Крупском районе Минской области. Медведь оказался прямо посреди грунтовой дороги и не стал ретироваться в лес при виде автомобиля. Он пустился бежать по дороге, а водитель, вместо того, чтобы остановиться, в буквальном смысле последовала по следам дикого зверя.

@kobrin_online Эту дорогу в Крупском районе от деревни Старая Слобода до деревни Свиридовка не забудет ни один пассажир 🐻 🎥Источник: ТГ-канал «Рыбалка в Беларуси» ♬ оригинальный звук - Кобрин Online

В результате автомобиль, пассажиры которого начали снимать необычный марафон на камеру, проехал за косолапым несколько сотен метров, при этом фактически наступая на пятки мишке: камни, вылетавшие из-под его лап, долетали до лобового стекла. Видимо, только этот факт заставил водителя чуть притормозить, дав зверю небольшую фору.

На очередном изгибе дороги, когда женщина начала сигналить из авто, медведь все-таки сменил траекторию и убежал в лес.

Несмотря на то, что сам уникальный контент, судя по количеству лайков, комментариев и более чем полумиллионным просмотрам за сутки, зрителей впечатлил, поведение водителя многие из них раскритиковали. Некоторые расценили его как издевательство над животным.

«Зачем загоняли Мишку? Неужели нельзя остановиться, чтоб он спокойно ушел в лес?» - спросила одна из зрительниц.

«Вам офигенно, а ему страшно. Зачем так гнать его? А вас бы так, в лесу догонял?» - предложил автору поставить себя на место мохнатого марафонца другой комментатор.

«Он запомнил вашу машину, следующий марафон Ваш», - с долей сарказма предупредил еще один.

