2 октября 2025, четверг, 9:30
Sky News: ВСУ до зимы могут нанести большой удар по Крыму

2
  • 2.10.2025, 8:53
  • 1,668
Под прицелом Керченский мост.

Военный аналитик Майкл Кларк считает, что Силы обороны Украины могут нанести удар по Крыму в ближайшие месяцы. По его мнению, серьезной атаке может подвергнуться в частности Крымский мост.

Профессор Майкл Кларк не исключает неожиданной атаки на Крым со стороны Украины еще до наступления зимы. Он сказал в комментарии для Sky News 1 октября, что несмотря на приближение холодов, влаги и снега украинские военные «еще могут иметь что-то в рукаве».

«Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как идут дела в Украине», — отметил Кларк.

Аналитик напомнил, что недавно украинские военные нанесли удар по ряду радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны на Крымском полуострове. По его словам, Силы обороны Украины создают бреши в российской ПВО, и могут захотеть воспользоваться ими, чтобы получить еще более весомые результаты.

По мнению Кларка, до зимы может произойти «какое-то большое нападение на Крым», как воздушные атака или высадка морского десанта, которая может сбить оккупантов с толку. Профессор считает, что целью воздушной атаки может быть в частности Керченский мост, который соединяет полуостров Крым с Россией, поскольку сейчас украинцы имеют соответствующее оружие для нанесения глубоких ударов.

Также Кларк выразил убеждение, что российское наступление, которое началось летом, «исчерпало себя», и оккупанты не достигают стратегически важного прогресса, хотя им удалось «оказывать разумное давление» на Купянском направлении в Харьковской области. При этом он отметил, что Украину ждет очередная сложная зима с массированными воздушными атаками.

