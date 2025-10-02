В Италии нашли мертвой белоруску

В Италии нашли мертвой белоруску1
- 2.10.2025, 9:22
Женщина не выходила на связь с субботы 27 сентября.
43-летнюю белоруску нашли мертвой в своей квартире в итальянском городе Перуджа, сообщает местное издание Perugia Today.
Женщина не выходила на связь с субботы 27 сентября. Она не отвечала на телефонные звонки, а также на домофон. Волноваться начала ее подруга и обратилась в полицию.
После того как сотрудники полиции взломали дверь в квартиру, там же на полу без признаков жизни нашли пропавшую белоруску.
Медики не нашли на теле женщины признаков нападения или насилия. Белоруска, вероятно, умерла 26–27 сентября. Чтобы определить точную причину смерти и исключить убийство, будет проводиться вскрытие. Следователи не исключают никаких версий, но пока склоняются к тому, что причиной трагедии стала болезнь.