В Италии нашли мертвой белоруску 1 2.10.2025, 9:22

Женщина не выходила на связь с субботы 27 сентября.

43-летнюю белоруску нашли мертвой в своей квартире в итальянском городе Перуджа, сообщает местное издание Perugia Today.

Женщина не выходила на связь с субботы 27 сентября. Она не отвечала на телефонные звонки, а также на домофон. Волноваться начала ее подруга и обратилась в полицию.

После того как сотрудники полиции взломали дверь в квартиру, там же на полу без признаков жизни нашли пропавшую белоруску.

Медики не нашли на теле женщины признаков нападения или насилия. Белоруска, вероятно, умерла 26–27 сентября. Чтобы определить точную причину смерти и исключить убийство, будет проводиться вскрытие. Следователи не исключают никаких версий, но пока склоняются к тому, что причиной трагедии стала болезнь.

