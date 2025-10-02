закрыть
2 октября 2025, четверг, 9:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Италии нашли мертвой белоруску

1
  • 2.10.2025, 9:22
В Италии нашли мертвой белоруску

Женщина не выходила на связь с субботы 27 сентября.

43-летнюю белоруску нашли мертвой в своей квартире в итальянском городе Перуджа, сообщает местное издание Perugia Today.

Женщина не выходила на связь с субботы 27 сентября. Она не отвечала на телефонные звонки, а также на домофон. Волноваться начала ее подруга и обратилась в полицию.

После того как сотрудники полиции взломали дверь в квартиру, там же на полу без признаков жизни нашли пропавшую белоруску.

Медики не нашли на теле женщины признаков нападения или насилия. Белоруска, вероятно, умерла 26–27 сентября. Чтобы определить точную причину смерти и исключить убийство, будет проводиться вскрытие. Следователи не исключают никаких версий, но пока склоняются к тому, что причиной трагедии стала болезнь.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип