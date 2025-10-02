Белорус неделю покупал лотерейные билеты вместо обедов 2.10.2025, 9:36

Сколько выиграл?

Андрей из Минска устроил челлендж: не ходил в столовую неделю, чтобы на сэкономленные деньги покупать лотерейные билеты. Сколько денег потратил и сколько выиграл — об этом парень рассказал MyFin.by.

«Жена сказала, что я дурачок. Ответил ей: «Выиграю квартиру — ты ничего не получишь»

С чего вдруг пришла идея покупать билеты вместо еды? Парень поясняет, что любит мелкие финансовые эксперименты. Пару лет назад в течение года откладывал все монетки со сдачи. Тестировал страховое накопительство. Открывал небольшие депозиты в банках.

— У меня обычная средняя зарплата, купить условный биткоин я не могу, поэтому «развлекаюсь» на мелкие суммы. Когда решил покупать лотерейки, жена посмеялась и сказала, что я дурачок. Я точно так же посмеялся и ответил, что, если выиграю квартиру, она будет только моей.

У меня точно не было цели обогатиться. Это всего лишь развлечение.

Чтобы это никак не отражалось на финансах, как раз и решил, что сэкономлю на обедах. Неделю брал в офис ссобойки, хотя не люблю таскать с собой контейнеры. Получилось, что неделю не ходил в столовую с коллегами и немного скучал без них в обед.

Изначально планировал покупать лотерейные билеты каждый день в течение месяца, но понял: разнообразия не так много. Если бы проводил эксперимент месяц — пришлось бы купить кучу одинаковых билетов. Да и не нравилась перспектива каждый день стоять в очередях.

Меня никогда не привлекало участие в подобных розыгрышах, поэтому опыта у меня не было. Только помню, как мама в начале 2000-х скупала в Минске лотерейки «Балет», в них нужно было собрать слово БАЛЕТ. Покупаешь билетик, стираешь серебряную пленку — и тебе достается буква. Собираешь полное слово — получаешь деньги. До сих пор помню, что мама собрала несколько комплектов слова «БЛЕТ», буква «А» ей никак не попадалась.

Что удивило парня сейчас — во-первых, то, что у нас продаются мгновенные лотереи (он думал, что их давно нет). Во-вторых, когда хотел купить на почте «Суперлото» с розыгрышем в ближайшие выходные, таковых не оказалось: все разобрали. Пришлось покупать билетики на игру, которая должна была пройти только через две недели.

На что также обратил внимание Андрей — где бы он ни совершал покупку, всюду ему предлагали самому выбрать, какой именно из одинаковых билетов он купит. Иногда перед ним ставили целую коробку одинаковых «картонок» и предлагали занырнуть рукой.

— То есть продавцы не выбирали за меня.

Еще один сюрприз стал не очень приятным.

— Я увидел на витрине лотерейку, на которой нарисована новогодняя елка. Еще удивился: сейчас сентябрь, при чем тут елка? Оказалось, что розыгрыш — в декабре, то есть результаты я узнаю только ближе к 2026 году.

Накупив лотереек, Андрей сложил их в папку и на время забыл о них. Не стер защитный слой там, где можно было моментально узнать результат. Не проверял «Суперлото», хотя с момента проведения тиража прошли недели. Говорит, не доходили руки:

— Глядя правде в глаза, я понимал, что на этом не заработать. Это всего лишь развлечение. Как говорят — just for fun. Ни на какие существенные призы не рассчитывал.

Ученые подсчитали, сколько лотерейных билетов надо купить для гарантированного выигрыша

Сколько потратил и сколько выиграл

За пять рабочих дней Андрей купил 17 лотереек:

«Суперлото» — 3 шт. по 5 рублей (всего 15 рублей);

«Минилото» — 2 шт. по 3,5 рубля (7 рублей);

«Миг удачи» — 2 шт. по 4,5 рубля (9 рублей);

«Бонус плюс» — 2 шт. по 2,5 рубля (5 рублей);

«Страйк» — 2 шт. по 3 рубля (6 рублей);

«Беловежская пуща» — 2 шт. по 4 рубля (8 рублей);

«Праздничная» — 2 шт. по 3 рубля (6 рублей);

«Спортлото» — 2 шт., 10 рублей за все ставки.

Итого потрачено: 66 рублей.

«Минилото» оказалось «пустым», зато в «Беловежской пуще» удачными для Андрея стали оба билета, каждый принес ему по 4 рубля.

Еще одна победа — в «Суперлото», 5 рублей 90 копеек. Результаты Андрей проверял в интернете, чтобы не тратить время на просмотр передачи по ТВ.

Что с остальными выигрышами? Собственно, ничего. Все остальные мгновенные лотерейки оказались без приза. В «Спортлото 6/49» Андрей угадал одно число из шести в первом раунде, а также два числа из шести во втором раунде. Это хорошо, но этого недостаточно для победы. В «Спортлото 5/36» не угадал вообще ничего.

— Даже как-то расстроился, когда стирал защитный слой и в очередной раз понимал: приза нет. До этого думал, что удачными для меня будет хотя бы половина билетов. Никакого особого удовольствия получить не удалось, ведь проигрышей оказалось слишком много для меня. Кто-то скажет, что надо играть много, чтобы побеждать. Однако я купил не пару лотереек, а семнадцать. Из них четырнадцать «пустые». Хотя я еще не проверил «Праздничную» лотерею, ведь розыгрыш будет только в декабре. В «Праздничной» есть шанс получить мгновенный приз, но и здесь в моем случае промах.

Подведем итог

Сколько лотереек купил Андрей: 17 штук.

Сумма покупки: 66 рублей.

Сколько билетов оказались выигрышными: 3 штуки.

Общая сумма выигрыша: 13,6 рубля.

— Когда я говорил жене, что, возможно, выиграю квартиру — конечно же, я шутил. И все же я думал, что выигрыш составит хотя бы 40% от вложенных денег. По сути, удалось отбить чуть больше чем 20%. На этом эксперимент я закончу и продолжать не буду. Мой опыт говорит, что лучше тратить деньги на обеды, чем на лотереи.

