Зеленский отправляется на встречу с лидерами ЕС в Копенгагене

  • 2.10.2025, 9:40
Владимир Зеленский

Стали известны подробности.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 октября, встретится с европейскими лидерами в Копенгагене.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, сообщает Reuters.

Сообщается, что Зеленский также сегодня выступит перед Европейским политическим сообществом, в котором примут участие около 50 глав государств и правительств, а также лидеров Евросоюза.

Также глава государства впоследствии проведет совместную пресс-конференцию с премьер-министром Дании, на которой расскажет о результатах встречи с европейскими политиками.

Саммит Европейского политического сообщества

Европейское политическое сообщество - это созданная в 2022 году платформа для политического и стратегического диалога относительно будущего Европы. Инициатива возникла после полномасштабного вторжения России в Украину.

Первое заседание ЕПС состоялось в октябре того же года в Праге, где собрались представители 44 европейских стран, а также председатели Европейского Совета и Европейской Комиссии.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Это был его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины.

Также сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо не будет участвовать в саммите Европейского политического сообщества из-за проблем со здоровьем, связанных с покушением.

