Монарх Люксембурга отречется от престола 1 2.10.2025, 10:10

1,602

герцог Люксембургский Анри

Он пробыл на престоле 25 лет.

Великий герцог Люксембурга Анри отречется от престола в пользу своего старшего сына Гийома в пятницу после 25 лет пребывания на посту главы государства.

Об этом пишет «Европейская правда».

Анри выполнял преимущественно церемониальную роль великого герцога вместе со своей женой, великой герцогиней Марией Терезой.

70-летний Анри получил образование во Франции, Швейцарии и в военной академии Сандгерст в Великобритании. Его 43-летний сын прошел похожий путь – учился в Лондоне, Швейцарии, Франции и также в Сандгерсте, после чего работал в бельгийских, немецких и испанских компаниях.

Он женат на графине Стефани де Ланнуа, уроженке Бельгии. Супруги имеют двух сыновей в возрасте 5 и 2 лет.

После отречения отца на церемонии в Большом герцогском дворце Гийом будет возведен на престол и принесет присягу на верность конституции Люксембурга перед 60 избранными депутатами Палаты депутатов.

Затем Гийом совершит тур по маленькой стране, а завершит его воскресной мессой.

