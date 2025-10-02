закрыть
2 октября 2025, четверг, 11:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Монарх Люксембурга отречется от престола

1
  • 2.10.2025, 10:10
  • 1,602
Монарх Люксембурга отречется от престола
герцог Люксембургский Анри

Он пробыл на престоле 25 лет.

Великий герцог Люксембурга Анри отречется от престола в пользу своего старшего сына Гийома в пятницу после 25 лет пребывания на посту главы государства.

Об этом пишет «Европейская правда».

Анри выполнял преимущественно церемониальную роль великого герцога вместе со своей женой, великой герцогиней Марией Терезой.

70-летний Анри получил образование во Франции, Швейцарии и в военной академии Сандгерст в Великобритании. Его 43-летний сын прошел похожий путь – учился в Лондоне, Швейцарии, Франции и также в Сандгерсте, после чего работал в бельгийских, немецких и испанских компаниях.

Он женат на графине Стефани де Ланнуа, уроженке Бельгии. Супруги имеют двух сыновей в возрасте 5 и 2 лет.

После отречения отца на церемонии в Большом герцогском дворце Гийом будет возведен на престол и принесет присягу на верность конституции Люксембурга перед 60 избранными депутатами Палаты депутатов.

Затем Гийом совершит тур по маленькой стране, а завершит его воскресной мессой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип