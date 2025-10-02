Украинка, которая жила с осколком в теле от Второй мировой, погибла от ракеты РФ 4 2.10.2025, 10:16

Враг использовал для удара по Балаклее ракету типа «Искандер-М».

Ракета РФ унесла жизнь женщины, которая впервые была ранена еще в 1941 году. Алла Николаевна прошла сквозь Вторую мировую, но не пережила российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Вчера, 1 октября, около 19:05 вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области. Ракета попала во двор многоквартирного дома, повредив также:

кафе,

аптеку,

магазины,

административное здание,

автомобили.

В результате атаки погибла 88-летняя женщина - Алла Николаевна. Пострадали десять человек, среди них девочка 2021 года рождения, которой диагностирована острая реакция на стресс.

Предварительно установлено, что враг использовал ракету типа «Искандер-М».

Особое внимание к трагедии связано с историей погибшей. Алла Николаевна впервые была ранена в детстве, во время Второй мировой войны, в 1941 году, когда ей было всего 4 года. Она выжила, росла и жила с памятью о тех страшных годах и носила в спине осколок от прошлой войны.

Женщина, которая жила с осколком в теле от Второй мировой, погибла от ракеты РФ

«Нынешнюю войну Алла Николаевна пережить не смогла. Сегодня ее жизнь забрала Россия. Она прошла сквозь Вторую мировую, чтобы увидеть независимую и мирную Украину. Но не дожила до победы и мира на родной земле», - отметили в прокуратуре.

