закрыть
2 октября 2025, четверг, 11:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сначала нужно построить демократию»

5
  • 2.10.2025, 10:16
  • 2,306
«Сначала нужно построить демократию»
Леонид Судаленко

Почему власти проигрывают в борьбе с «тунеядцами».

C 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила оплаты коммунальных услуг для тех, кто попал в базу «трудовых уклонистов».

С этого момента собственник квартиры, признанный «тунеядцем», будет платить по повышенным тарифам за все коммунальные услуги, даже если там живут другие люди, которые официально работают (до этого момента владелец-«тунеядец» только свою часть оплачивал по полным тарифам).

Уже много лет власть пытается победить в борьбе с «тунеядцами», однако получается не очень. Совсем недавно это признала председатель так называемого cовета республики Наталья Кочанова, заявившая, что «чиновники так и не придумали механизм, как заставить работать всех, кто пока этого не делает». Она посетовала, что мотивировать людей к труду пока не удается.

Удивительно, но, похоже, чиновники даже не задумываются: а на самом ли деле эту проблему можно решить принудительными методами? И можно ли создать эту самую трудовую мотивацию психологическим давлением и запугиванием на так называемых «профилактических» беседах в милиции или жесткими финансовыми мерами?

Юрист Ассоциации «Солидарность» Леонид Судаленко в разговоре с «Салiдарнасцю» отметил, что государство, конечно, заинтересовано в том, чтобы как можно больше людей работало и платило налоги. Особенно сейчас, когда различные социальные фонды страдают от нехватки средств, когда население стареет, и пенсионеров скоро будет больше, чем работающих.

Судаленко подчеркнул, что для страны это проблема, но решить ее таким образом, как пытается сегодняшний режим, невозможно, потому что глубинные причины кроются в иной плоскости:

— Если поехать в небольшой райцентр, где живет 10-15 тысяч человек, например, в Лоев, который расположен в 100 километрах от Гомеля, то найти там работу для всех будет невозможно. Хорошо, если есть хлебозавод, например, но такие предприятия имеются не везде.

И если ты не милиционер, не чиновник, не учитель или не налоговый инспектор, то стать «тунеядцем» проще простого. Где работать по найму в том же Лоеве людям, если они не самозанятые – если они, условно, не ловят рыбу или не выращивают овощи и фрукты на своем огороде или приусадебном участке, чтобы прокормиться?

За 100 километров в Гомель не наездишься. Хорошо, если ты живешь, например, в Фаниполе и за 15 минут на электричке можешь добраться до Минска, где рынок труда, естественно, гораздо больше.

Власть так и не решила проблему занятости людей в малых населенных пунктах, которых очень много в каждой области. И именно на этой базе должна строиться государственная политика – создание в малых городах рабочих мест, причем, конкурентоспособных рабочих мест.

Но для этого нужны серьезные легальные инвестиции, а кто при сегодняшней диктатуре будет это делать? Только криминальные или полукриминальные деньги могут быть – «чистые» никто не будет вкладывать.

Сначала нужно построить в стране демократию, которая будет сотрудничать с Международной организацией труда и другими международными структурами, и тогда пойдут инвестиции, развивающие тот же частный бизнес, который в свою очередь создаст новые рабочие места.

И, возможно, тогда в Беларусь вернутся многие из тех, кто уехал по политическим мотивам, в том числе высококвалифицированные работники и специалисты. Но при диктатуре это нереально.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип