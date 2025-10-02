«Сначала нужно построить демократию» 5 2.10.2025, 10:16

2,306

Леонид Судаленко

Почему власти проигрывают в борьбе с «тунеядцами».

C 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила оплаты коммунальных услуг для тех, кто попал в базу «трудовых уклонистов».

С этого момента собственник квартиры, признанный «тунеядцем», будет платить по повышенным тарифам за все коммунальные услуги, даже если там живут другие люди, которые официально работают (до этого момента владелец-«тунеядец» только свою часть оплачивал по полным тарифам).

Уже много лет власть пытается победить в борьбе с «тунеядцами», однако получается не очень. Совсем недавно это признала председатель так называемого cовета республики Наталья Кочанова, заявившая, что «чиновники так и не придумали механизм, как заставить работать всех, кто пока этого не делает». Она посетовала, что мотивировать людей к труду пока не удается.

Удивительно, но, похоже, чиновники даже не задумываются: а на самом ли деле эту проблему можно решить принудительными методами? И можно ли создать эту самую трудовую мотивацию психологическим давлением и запугиванием на так называемых «профилактических» беседах в милиции или жесткими финансовыми мерами?

Юрист Ассоциации «Солидарность» Леонид Судаленко в разговоре с «Салiдарнасцю» отметил, что государство, конечно, заинтересовано в том, чтобы как можно больше людей работало и платило налоги. Особенно сейчас, когда различные социальные фонды страдают от нехватки средств, когда население стареет, и пенсионеров скоро будет больше, чем работающих.

Судаленко подчеркнул, что для страны это проблема, но решить ее таким образом, как пытается сегодняшний режим, невозможно, потому что глубинные причины кроются в иной плоскости:

— Если поехать в небольшой райцентр, где живет 10-15 тысяч человек, например, в Лоев, который расположен в 100 километрах от Гомеля, то найти там работу для всех будет невозможно. Хорошо, если есть хлебозавод, например, но такие предприятия имеются не везде.

И если ты не милиционер, не чиновник, не учитель или не налоговый инспектор, то стать «тунеядцем» проще простого. Где работать по найму в том же Лоеве людям, если они не самозанятые – если они, условно, не ловят рыбу или не выращивают овощи и фрукты на своем огороде или приусадебном участке, чтобы прокормиться?

За 100 километров в Гомель не наездишься. Хорошо, если ты живешь, например, в Фаниполе и за 15 минут на электричке можешь добраться до Минска, где рынок труда, естественно, гораздо больше.

Власть так и не решила проблему занятости людей в малых населенных пунктах, которых очень много в каждой области. И именно на этой базе должна строиться государственная политика – создание в малых городах рабочих мест, причем, конкурентоспособных рабочих мест.

Но для этого нужны серьезные легальные инвестиции, а кто при сегодняшней диктатуре будет это делать? Только криминальные или полукриминальные деньги могут быть – «чистые» никто не будет вкладывать.

Сначала нужно построить в стране демократию, которая будет сотрудничать с Международной организацией труда и другими международными структурами, и тогда пойдут инвестиции, развивающие тот же частный бизнес, который в свою очередь создаст новые рабочие места.

И, возможно, тогда в Беларусь вернутся многие из тех, кто уехал по политическим мотивам, в том числе высококвалифицированные работники и специалисты. Но при диктатуре это нереально.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com