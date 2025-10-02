закрыть
2 октября 2025, четверг, 11:19
Мерц резко высказался в адрес Орбана во время саммита лидеров ЕС

4
  • 2.10.2025, 10:27
  • 2,204
Мерц резко высказался в адрес Орбана во время саммита лидеров ЕС
Фридрих Мерц

Европейский Союз стремится к единству в вопросах оборонного плана блока.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи лидеров ЕС в Копенгагене резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, обвинив его в срыве обсуждений относительно потребностей блока в сфере безопасности. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова лиц, знакомых с ходом разговора.

Стычка произошла во время дискуссии о том, как Европейский Союз может лучше защищаться от угроз со стороны РФ и поддерживать Украину.

«Этот спор является последним проявлением разочарования ЕС Орбаном, который воспользовался своим правом вето, чтобы заблокировать санкции против России, и выступает против вступления Украины в ЕС. Это происходит в то время, когда блок пытается объединиться вокруг планов восстановления своей обороны на фоне многочисленных нарушений Россией воздушного пространства в последние месяцы», - напомнили в Bloomberg.

В то же время сам Орбан на проправительственном веб-сайте написал:

«Это был напряженный, особенно захватывающий европейский саммит».

В свою очередь президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи заявила, что недавние угрозы со стороны БпЛА «требуют сильной и решительной реакции и ответа со стороны Европы». По ее словам, «каждый европейский гражданин и каждый квадратный сантиметр в Европе должны быть в безопасности».

Однако предложение комиссии построить «стену из дронов» получило прохладную реакцию во время обсуждения, уточнили в Bloomberg.

«Независимо от того, какие возможности мы сможем приобрести. Дроны все равно будут поступать в Европу», - отметила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

В то же время политик, которая была лидером встречи, подчеркнула, что она до сих пор поддерживает общую концепцию.

«Мы полностью согласны с тем, что нам нужно инвестировать гораздо больше в технологию дронов, в противодействие дронам, но также и в новые технологии и инновации», - добавила Фредериксен.

В свою очередь представители Италии и Испании уверяли, что оборонные планы комиссии должны помочь всему континенту защитить себя и укрепить восточный фланг ЕС. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предупредила, что если этого не сделать, то оборона ЕС не будет эффективной.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта поддержал такую риторику:

«Границы Европы будут защищены только в том случае, если все границы Европы будут защищены».

В Bloomberg отметили, что сегодня, 2 октября, к лидерам ЕС должны присоединиться руководители других европейских стран, среди которых Украина, чтобы обсудить военные потребности.

«Когда я смотрю на современную Европу, я думаю, что мы находимся в самой сложной и опасной ситуации со времен окончания Второй мировой войны», - подытожила Фредериксен.

Написать комментарий 4

