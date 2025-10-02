Белорусы стали меньше пить

Белорусы стали меньше пить2
- 2.10.2025, 10:32
Потребление алкоголя снижается три года подряд.
По данным Белстата, средний житель страны старше 15 лет в 2024 году выпил 11,1 литра чистого спирта в составе различных напитков. Из них 0,6 литра пришлось на незарегистрированный алкоголь. Для сравнения: в 2021 году показатель достигал максимума за последние годы — 12 литров. Таким образом, нынешний уровень вернулся к минимумам, зафиксированным в 2016-м.
Региональные различия заметны: больше всего пьют в Могилевской области — в среднем 12,2 литра спирта на человека в год. Минимальный показатель у соседней Гомельской области — 10,6 литра.
Структура потребления остается относительно стабильной: больше всего приходится на водку и водочные изделия (5,6 литра), а также на пиво (2,4 литра). За последние десять лет в натуральном выражении выросло потребление водки (с 9,9 до 12 литров на человека) и пива (с 42 до 51 литра). Особенно быстро прибавили в объеме слабоалкогольные напитки — их стали пить в пять раз больше: 5,4 литра против менее 1 литра в 2015 году.
Плодовое вино белорусы по-прежнему предпочитают виноградному, но его популярность за десятилетие снизилась более чем вдвое — с 10 до 4,6 литра на душу.
Что касается региональных предпочтений, Могилевская область лидирует не только по общему уровню потребления, но и по конкретным категориям: здесь выпивают больше всего водки (13,2 литра) и плодового вина (7,8 литра). В Витебской области также популярно плодовое вино (7,1 литра), а кроме того здесь отмечен рекорд по пиву — 58 литров на человека в год.
В Минске в тройке лидеров после пива и водки оказались слабоалкогольные напитки (6,6 литра), а четвертое место заняло виноградное вино (5,6 литра).