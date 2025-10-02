закрыть
2 октября 2025, четверг, 11:19
Иранский режим напрашивается на войну

  • Михаил Крутихин
  • 2.10.2025, 10:39
  • 2,032
Формальный повод для нападения имеется.

Иранцы всерьез ожидают, что в течение октября или, в любом случае, до Нового года, Израиль при поддержке США возобновит военные действия против исламской республики.

Рахбар (вождь) режима аятолла Али Хаменеи прячется в глубоком подполье и выступает с редкими речами в неопознанном месте и в неясное время. Все высшие командиры вооруженных сил и Корпуса стражей исламской революции тоже прячутся, избегая длительного пребывания у себя дома и меняя места ночлега каждую ночь. Публичные выступления чиновников и политиков полны воинственных заявлений о готовности оказать отпор любому нападению…

Ожидание удара, подобного тем израильским налетам, которые в июне за 12 дней ликвидировали практически всю верхушку управления военным комплексом страны, нейтрализовали систему противовоздушной обороны и значительную часть ракетной программы, чувствуется ежедневно и ежечасно.

Исламская республика нарушила обязательства по сдерживанию ядерной программы, нацеленной на создание атомной бомбы, игнорируя шесть резолюций Совета безопасности ООН, и начиная с 28 сентября возобновлен полный набор санкций, что может привести к коллапсу иранской экономики. Перебои в снабжении водой, электроэнергией, газом нарастают, инфляция уже галопирующая, идет ослабление национальной валюты: за американский доллар дают уже больше миллиона риалов.

Помимо экономических санкций, как считает часть иранских политологов и аналитиков, Совет безопасности уже фактически санкционировал международное вооруженное воздействие на эту страну в соответствии с главой VII Устава ООН о поддержании или восстановлении международного мира и безопасности силовым путем, когда это невозможно сделать иначе, как это было, например, с Ливией в 2011 году.

Нельзя сказать, что в иранском политическом истеблишменте не предпринимались попытки предотвратить катастрофическое развитие событий.

Группировки так называемых «реформаторов» строили расчеты на том, что им удастся уговорить Хаменеи на радикальное изменение курса страны — ради предотвращения краха всей политической системы исламского режима. Для этого вождь должен был согласиться на выполнение условий Запада: ликвидировать ядерную и ракетную программы, прекратить спонсирование террористических организаций по всему Ближнему Востоку, свернуть подавление инакомыслия, открыть телевидение для независимых каналов, освободить политзаключённых, не позволять Корпусу стражей влиять на экономическую и культурную политику страны и так далее.

Быстро выяснилось, что Хаменеи на такую капитуляцию категорически не согласен.

Ожидания на выход из кризиса без войны путем перемен в иранской политике не оправдались. Какое-то время оставалась надежда, что иранский режим будет подорван изнутри внутренними распрями. Но исламисты принялись укреплять власть репрессиями. По данным зарубежной оппозиции, с начала года в Иране было казнено не менее тысячи человек, и значительная часть жертв оказалась на виселице по политическим мотивам.

Последней, умирающей надеждой на ослабление режима стали ожидания бегства ведущих деятелей страны за границу. Сейчас множатся сообщения о перемещении семей и собственности чиновников и генералов секретными спецрейсами в Россию, Таджикистан, ОАЭ и другие страны, но тенденция эта не носит массового характера.

У наблюдателей крепнет уверенность, что крах режима, созданного в 1979 году аятоллой Хомейни, не за горами. Власти Ирана откровенно дают повод израильтянам для нанесения новых ударов. Началось восстановление объектов ядерной программы. Идут ремонтные работы на заводах твердого ракетного топлива в Парчине и Шахруде. Объявлено о пробном запуске межконтинентальной ракеты на полигоне в Семнане.

На такие действия Израиль уже давно обещал ответить военным путем, на сей раз целью нападения объявлено не нанесение ущерба иранской военной машине, а ликвидация режима исламской республики.

Иного выхода из критической ситуации не видят ни противники Тегерана, ни власти в самом Тегеране.

Михаил Крутихин, The Moscow Times

