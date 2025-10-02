закрыть
2 октября 2025, четверг, 11:19
«Нептун», «Фламинго» и блэкаут в Москве

  • 2.10.2025, 10:59
  • 1,120
«Нептун», «Фламинго» и блэкаут в Москве

Куда бить, чтобы оставить россиян без света.

Вооруженные силы Украины ракетами «Нептун» или «Фламинго» могут устроить блэкаут в Москве, даже попадая за пределами столицы Российской Федерации. После этого россияне окажутся на некоторое время без электроснабжения, а энергетикам придется придумывать, как балансировать систему.

РФ вряд ли сможет получить мощности от Казахстана, если Украина устроит удары по российской энергетике, говорится в интервью военного эксперта Павла Нарожного. Кроме того, если ракеты повредят турбины тепловых электростанций, то из-за санкций отыскать их будет также сложно. На странице Facebook эксперт уточнил, что под блэкаутом имеет в виду аварию, которая может произойти при быстром отключении большого количества потребителей и повреждении электрогенерации.

Нарожный сначала перечислил удары Украины по предприятиям нефтяной отрасли РФ и отметил, что их сделали отечественным оружием — собственными ракетами или дронами. В то же время пригодилась бы и американская ракета Tomahawk, хотя ее создали 50 лет назад и не ясно, есть ли возможность ее запускать с территории Украины. Другие средства поражения — это ракеты ATACMS для HIMARS, ракеты SCALP: они наносят более серьезные разрушения из-за большего количества взрывчатки по сравнению с возможностями дрона. В данном контексте вспомнили о заявлении президента Украины Владимира Зеленского относительно блэкаутов в Москве. Эксперт считает, что такую ситуацию можно устроить, ударив не по самой столице РФ, а по подстанциям, расположенным за пределами города.

«Важно, что на самом деле нам даже не надо бить непосредственно по Москве. Мы можем уничтожить генерацию вокруг нее — даже на расстоянии 100–200 км — и тогда россиянам придется что-то придумывать, куда-то переключаться, балансировать систему и так далее», — говорится в интервью.

Среди прочего, эксперт отметил, что дроны способны повредить объекты нефтяной отрасли РФ, но не уничтожают их полностью. В частности, после ударов БпЛА объекты ремонтируют около месяца, тогда как от ракет речь шла бы, условно, о полугодии. При этом эффект ударов имеющимися средствами все же есть: дальнобойные дроны ориентировочной стоимостью 40 млн грн «сжигают несколько сотен миллионов долларов россиян».

Удары по РФ — детали

Украинские ракеты, упомянутые в интервью, действительно могут достать до окраин Москвы и объектов энергетики, расположенных вокруг российской столицы. От Москвы до границ Украины — около 600 км, тогда как ракета «Фламинго» способна ударить по РФ на расстояние 3 тыс. км, а ракета «Нептун» — от 200 км до 1000 км (в зависимости от модификации).

Отметим, Силы обороны уже устраивали блэкауты после ударов по РФ. Речь идет об инциденте в Белгороде, который произошел 28 сентября. Губернатор Белгородской области заявил, что после обстрелов повреждена теплостанция и значительная часть потребителей оказалась без света. Расстояние от Белгорода до границ Украины — около 30 км: аналитики объяснили, что поражение могли нанести не ракетами, а РСЗО HIMARS.

