CEPA: По этому показателю Украина обогнала Беларусь и Россию 2.10.2025, 11:00

1,280

Россия и союзники стали жертвами собственной агрессии.

Новая версия Индекса человеческого развития (HDI) ООН за 2025 год показала, что война России против Украины ударила не только по пострадавшей стороне, но и по самим агрессорам, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Россия за последние 15 лет практически не продвинулась по ключевым показателям благосостояния — здравоохранению, образованию и доходам на душу населения. В свежем рейтинге страна заняла 64-е место, потеряв 12 позиций с 2015 года и фактически перечеркнув предыдущие достижения. Беларусь, поддержавшая Кремль в войне, оказалась рядом — на 65-м месте, также опустившись на 10 пунктов.

Украина, подвергшаяся агрессии, заняла 87-е место, потеряв 10 позиций. Масштаб разрушений — свыше $1 трлн ущерба, а около 5,7 млн граждан были вынуждены эмигрировать. Тем не менее, в Индексе социального прогресса (SPI), учитывающем права, экологию и свободу прессы, Украина опередила агрессоров, оказавшись на 63-й позиции против 77-го места России и 66-го — Беларуси.

Китай, оказывающий поддержку Москве, занял 78-е место по HDI и 71-е по SPI, но при этом с 2011 года поднялся сразу на 30 позиций, демонстрируя рост, характерный для многих азиатских стран.

Война пока незначительно отразилась на рейтингах большинства стран Европы и Северной Америки. Однако рост военных расходов уже влияет на баланс ресурсов. НАТО к 2035 году планирует увеличить оборонные траты до 5% ВВП, и в 2025-м лишь США и шесть стран — Польша, Литва, Латвия, Эстония, Норвегия и Дания — превысили планку в 3%.

США, занимающие 17-е место в HDI и 31-е в SPI, готовят оборонный бюджет в $1 трлн на 2026 год — почти вдвое больше, чем все остальные союзники по НАТО вместе. Это сулит новые ограничения в сфере образования и здравоохранения, но аналитики подчеркивают: экономия на безопасности в условиях мировой нестабильности может обойтись еще дороже.

