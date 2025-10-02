Блогер «Серый кот»: Я верю в наших людей 2.10.2025, 11:17

Дмитрий Козлов («Серый кот»)

Белорусы вызывают восхищение.

Блогер Дмитрий Козлов («Серый кот»), освобожденный из лукашенковской тюрьмы 11 сентября 2025 года, в интервью сайту Charter97.org выразил уверенность в неизбежности перемен:

— Хочу белорусам сказать, чтобы не отчаивались. Буквально несколько дней назад я провел стрим в Вильнюсе: у меня всего 115 подписчиков, а посмотрели 10 тысяч человек. Это говорит о том, что основной запрос идет из Беларуси.

Люди смотрят — значит, чего-то ждут, белорусы еще верят. Думаю, что это обязательно приведет к позитивным последствиям.

Хотел бы сказать белорусам, как действовать: быть осторожными, беречь себя. Потому что режим Лукашенко лютует. Как говорится, самое темное время перед рассветом. Они пытаются максимально запугать, задавить любое мнение. Но люди на это не ведутся. Мы видим — ни те, кто освобождается из тюрем, ни те, кто остается в Беларуси, не сломлены. Очень многие ведут себя бодро, игнорируя риск. Иногда слишком неосторожно — но все равно это вызывает восхищение. Я верю в наших людей.

