Сотрудники российского «Сургутнефтегаза» подняли бунт из-за низких зарплат 1 2.10.2025, 11:16

1,182

Рабочие перекрыли проезд к административному зданию предприятия с помощью грузовика.

В Сургуте сотрудники управления технологического транспорта (УТТ-2) ПАО «Сургутнефтегаз» взбунтовались из-за низких зарплат и условий труда. По данным muksun.fm, которое публикует кадры с места событий, 29 сентября около полусотни рабочих перекрыли проезд к административному зданию предприятия с помощью грузовика. «Что-то накипело. Водители возмущены, что оплата низкая, говорят, якобы обманывают с зарплатой. Нет запчастей. На ремонте приходится долго стоять. А чтобы простоев не было, вынуждены сами покупать запчасти», — рассказал собеседник издания о мотивах бастующих.

Источник отметил, что с протестующими приехал пообщаться Александр Буланов, первый замгендиректора «Сургутнефтегаза» — самой богатой нефтяной компании России, которая держит на счетах почти $70 млрд запасов валюты. Он пообещал разобраться в ситуации и дать ответ «через неделю». Между тем в пресс-службе «Сургутнефтегаза» заявили, что никакого митинга не было. По данным компании, «вопрос был у одного конкретного сотрудника». Якобы именно он заблокировал проезд («поставил машину и ушел решать свои вопросы»), из-за чего возникла пробка и другие работники вышли узнать, в чем дело. «С работником, который перегородил въезд, проведена работа. Найдено решение. Сейчас база работает в обычном порядке», — заявили в «Сургутнефтегазе».

В группе «Подслушано в Сургутнефтегазе» во «Вконтакте» опубликовано видео с толпой мужчин, собравшихся возле УТТ-2. «По информации подписчика, работники недовольны и хотят обратить внимание руководства на имеющиеся вопросы и проблемы», — сказано в подписи к посту. Пользователи в комментариях поддержали действия протестующих. «Молодцы, хоть кто-то начал шевелить руководство, которое забыло о подъеме зарплат», — пишет один из подписчиков. Еще один пользователь отметил: «Вот так вот раз — и люди борются за свои права».

«Сургутнефтегаз», четвертая по объемам добычи нефтяная компания в стране, по итогам 2024 года отчитался о сокращении прибыли на 30%, до 923,3 млрд рублей. Также компания провела масштабные сокращения штата. Численность персонала нефтяного гиганта уменьшилась на 2,9 тысячи человек, до 108,3 тысячи, хотя до этого несколько лет держалась стабильной: 111 тысячи в 2021 году, 111,4 тысячи — в 2022-м, 111,2 тысячи — в 2023-м.

