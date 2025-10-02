Режим стонет из-за дефицита рабочих рук 2.10.2025, 11:32

Власти начинают новую войну с «тунеядцами».

С 1 октября за квартиру, собственник которой не занят в экономике, всем проживающим придется платить за отопление и горячую воду по повышенному тарифу. Государство считает его «справедливым», но к его расчетам есть вопросы. Впрочем, мера вряд ли окажется эффективной. Скорее, ляжет бременем на семью «тунеядца», пишет planbmedia.io.

Но власти полны решимости придумать что-то для привлечения к труду всех. Судя по данным Минской области, озвученным сегодня на совещании с главой так называемого совета республики Натальей Кочановой, дефицит рабочих рук в области серьезный. На учете в службах занятости в регионах состоят всего 328 человек. А количество вакансий в сотню раз больше — более 33 тысяч.

Число «тунеядцев» в области госсми не называют, отмечая, что «есть и немногочисленная группа населения в Минской области, кто официально работать не привык и не хочет». «Как правило, такие люди имеют доход от случайных заработков (сезонные работы, оказание услуг физическим лицам). Некоторые находятся на иждивении близких родственников или занимаются огородничеством», пишет «Минская правда».

Как эти люди могут помочь закрыть свободные вакансии — не понятно. А список их впечатляет: водитель, грузчик, подсобный рабочий, продавец, кассир, тракторист, врач, бухгалтер, медсестра, мастер леса, ветврач.

Участники совещания, хоть и возмущались, мол, «не должны люди, которые добросовестно трудятся, работать на так называемых «тунеядцев», решить проблему дефицита трудовых ресурсов за счет не занятых в экономике соотечественников не надеялись.

Одним из способов решения проблемы считают увеличение числа трудовых мигрантов. При этом делая оговорку, мол, «как в Европе нам не надо». Впрочем, «как в Европе» вряд ли получится.

Напомним, до 1 октября 2025 года человек из списка «тунеядцев», живущий в своей квартире, оплачивал коммуналку по повышенному тарифу, а другие зарегистрированные в квартире лица — по обычному. Теперь полный тариф за горячую воду, отопление и газ придется платить за всю жилплощадь, даже если на тунеядца-собственника приходится несколько трудящихся, детей или пенсионеров.

